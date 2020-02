Leguaan valt uit boom

‘Chickens of the trees’ worden ze in Florida ook wel genoemd: de groene leguanen die in het zuiden van de staat leven.

Naam: groene leguaan Wetenschappelijke naam: Iguana iguana Leefplek: Mexico, Florida, Midden- en Zuid-Amerika Uiterlijk: grote kam op rug, schubhuid, keelkwab. Kleur hangt af van geslacht en leeftijd (vrouwtjes/jonkies feller groen) en leefplek. In Florida grijs/felgroen Eet: bladeren Lengte: 1,5 meter van kop tot staart Leeftijd: 15 jaar, als huisdier tot 30 jaar

Zo’n vijftig jaar geleden kwamen de eerste exemplaren (geliefd als exotisch huisdier) er in het wild terecht, en sindsdien zijn ze uitgegroeid tot bescheiden plaag. Eind januari regende het zelfs letterlijk leguanen in Florida: de temperaturen daalden er tot rond een nulpunt (uiterst zeldzaam in de Sunshine State) en daardoor raakten de koudbloedige leguanen door de kou verlamd. Niet handig voor dieren die zich graag ophouden in bomen. Zodoende kwam de National Weather Service voor Miami met de waarschuwing: pas op voor vallende leguanen. En inderdaad: op Twitter verschenen foto’s van tijdelijk verlamde leguanen op straat.