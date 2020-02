Mexicaanse ‘kindsoldaten’

Ayahualtempa, een inheems bergdorpje in de Mexicaanse deelstaat Guerrero, heeft het zwaar. Zoals op veel meer plaatsen in zuidelijk Mexico is de overheid in dit afgelegen gebied goeddeels afwezig en hebben criminelen er vrij spel. Om zich te verdedigen tegen de bendes in hun gebied hebben de inwoners al jaren hun eigen burgermilitie, de CRAC-PF. Die besloot begin dit jaar tot een nieuwe stap: ook kinderen in het dorp krijgen een militaire training, inclusief schietles.