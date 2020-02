Kabinet wil verbod op financiering moskeeën uit ‘onvrije landen’

De regering wil een verbod op financiering uit „onvrije landen” van moskeeën en andere maatschappelijke organisaties. Ook zouden maatschappelijke en religieuze organisaties voortaan inzicht moeten geven in donaties die zij ontvangen uit landen buiten de Europese Unie. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Volgens Koolmees gaat het over „landen die geen godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting of vrijheid van vereniging kennen” en die niet „voldoen aan de normen van rechtsstatelijkheid”. Of het verbod er ook daadwerkelijk komt, is nog niet bekend. De minister heeft het voorstel hiertoe voorgelegd aan de Raad van State.

Vorig jaar wilde Koolmees juist geen zwarte lijst opstellen van onvrije landen omdat daarvoor „geen objectief criterium” te vinden was. Bovendien zou het diplomatieke relaties onder druk zetten. Ook in 2016 besloot de regering niet over te gaan tot een verbod omdat het in strijd zou zijn met de wet op gelijke behandeling.

Afgelopen week hield de Tweede Kamer een mini-enquête over de financiering van moskeeën. Aanleiding van de verhoren waren de publicaties in 2018 van NRC en Nieuwsuur over Golfstaten die met donaties invloed ‘kopen’ op Nederlandse moskeeën.