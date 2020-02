John de Mol doodverklaard in nepadvertenties op nieuwswebsites

„Vaarwel John de Mol. Nederland is in shock.” Deze onterechte doodsverklaring was vrijdag te lezen in een nepadvertentie op de website van De Telegraaf en het AD. Dat bevestigt een woordvoerder van De Mols mediabedrijf Talpa vrijdag na berichtgeving van Shownieuws. De Mol figureerde vorig jaar ook al in nepadvertenties, onder andere op Facebook.

Het is volgens de Talpa-woordvoerder nog niet bekend of de nepadvertenties die vrijdag te zien waren, afkomstig zijn van dezelfde persoon of groep die verantwoordelijk was voor de ads op Facebook en andere sociale media. Wel zijn de berichten net als vorige keer geplaatst via de advertentiedienst van Google. Toen Talpa contact opnam met het AD en De Telegraaf werden de berichten verwijderd.

Talpa gaat in gesprek met Google om te voorkomen dat de advertenties terugkeren. Als hierbij niet het gewenste resultaat wordt bereikt, „sluit John de Mol een gang naar de rechter niet uit”. Afgelopen november won de mediatycoon een rechtszaak die hij had aangespannen tegen Facebook over de advertenties op dat medium. Facebook werd toen verplicht de advertenties te weren. Het techbedrijf is in beroep gegaan tegen die uitspraak.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de beweegredenen waren voor de foutieve doodsverklaringen die vrijdag verschenen. Het motief van de daders achter de nepadvertenties op Facebook was financieel. In de berichten werd lezers onder andere verteld dat zij „in twaalf dagen rijk” konden worden door in bitcoins te investeren via software die van De Mol zou zijn. Verschillende mensen gingen hierop in en gaven samen meer dan 2,2 miljoen euro uit. Dat geld verdween in de zakken van de oplichters achter de advertenties.