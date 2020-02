Jaar cel voor man die AH-producten dreigde te vergiftigen

Een 23-jarige Brabander die ruim drie jaar geleden supermarktketen Ahold Delhaize probeerde af te persen, heeft vrijdag twee jaar celstraf gekregen, waarvan één voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Sammy G. dreigde producten van winkels te vergiftigen als het supermarktconcern hem niet zou betalen.

Ahold kreeg eind 2016 afpersingsmails die anoniem verstuurd waren. Als S. geen bitcoins ter waarde van 377.777 euro zou krijgen, zouden producten vergiftigd worden met 2,4-Dinitrophenol (DNP). Ook stuurde hij pakketjes DNP naar AH-filialen in Haarlem, Groningen, Den Haag en het hoofdkantoor in Zaandam om zijn dreigement kracht bij te zetten. Deze werden onderschept door de douane. Uit cyberonderzoek kwam de verdachte naar voren.

S. werd bovendien schuldig bevonden aan het maken van valse bankbiljetten. Het Openbaar Ministerie had vier jaar geëist tegen S., ook vanwege een oplichtingszaak met Apple. Voor die laatste aantijging zag de rechtbank onvoldoende bewijs. Verder is de verdachte nog relatief jong en had hij tot nu toe een blanco strafblad. De rechtbank vond daarom een lagere straf gepast. S. zelf ontkent iets met de afpersing te maken te hebben.