Intiem, dichtbij, altijd met respect

Ljalja, Odessa (1993), uit de serie Let’s Sit Down Before We Go, 1991-2009. Van Manen maakte de foto al in 1993 maar selecteerde 'm niet voor haar boek A Hundred Summers, A Hundred Winters, een jaar later. Het was fotograaf Stephen Gill die hem ontdekte in haar archief toen ze bezig was met het boek Let's Sit Down Before We Go. "Je hebt iets in je hoofd, en zo moet het dan zijn. En dan mis je dingen."