Interim-directeur Amsterdamse afvalcentrale AEB treedt terug

Koos de Vink, een van de twee interim-directeuren van het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam, is per direct teruggetreden. Zijn termijn liep op 13 februari af en hij heeft ervoor gekozen deze niet te verlengen. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (D66, financiën) vrijdag aan de gemeenteraad. „Het college respecteert het besluit van De Vink om zijn contract als statutair directeur niet te verlengen,” schrijft de wethouder.

De Vink werd een half jaar geleden door de gemeente aangesteld om de problemen bij het afvalbedrijf op te lossen. Kort daarvoor waren drie van de vier commissarissen vertrokken en moest de financieel directeur vertrekken. Het afvalbedrijf kampte toen met achterstallig onderhoud, wantrouwen tussen management en personeel en een gebrekkige veiligheidscultuur.

Wethouder Everhardt schrijft dat De Vink „gedurende zes maanden een hele belangrijke rol heeft vervuld in het weer operationeel worden en financieel stabiliseren van AEB”. René Klaassen, directeur bedrijfsvoering van het afvalbedrijf, volgt De Vink op.

De gemeente liet eind januari weten de afvalcentrale te verkopen aan de hoogste bieder. Hiermee wordt het bedrijf na decennia geprivatiseerd. De centrale is nog niet verkocht. Everhardt volgde in november Udo Kock op, die moest aftreden in verband met de aanhoudende problemen bij afvalverwerker.