Grote oppositiepartij Thailand ontbonden door Constitutioneel Hof

De Future Forward Party (FFP), een van de grootste oppositiepartijen van Thailand, is door het Constitutioneel Hof ontbonden. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Aanleiding voor de ontbinding zijn verboden leningen die de partij aannam van haar oprichter Thanathorn Juangroongruangkit.

De 41-jarige miljardair Thanathorn verstrekte leningen ter waarde van ruim 190 miljoen baht (5,5 miljoen euro) aan de partij, wat bij wet verboden is. De FFP, die in 2018 werd opgericht, eindigde bij de Thaise verkiezingen van vorig jaar onverwacht als derde. De partij behaalde 80 van de 500 zetels in het Thaise parlement en was een belangrijke tegenstander van de regering van premier Prayuth Chan-ocha.

Het Hof oordeelde daarnaast dat Thanathorn samen met vijftien andere partijleiders voor tien jaar wordt verbannen uit de politiek. Het is niet duidelijk wat gebeurt met de zetels die hierdoor vrijkomen. De overgebleven partijleden moeten zich binnen dertig dagen aansluiten bij een nieuwe partij als zij hun zetel willen behouden.