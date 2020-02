EU-top over begrotingsakkoord mislukt

De speciale EU-top over de nieuwe Europese meerjarenbegroting is vrijdagavond mislukt. Ongeveer dertig uur na de start van de topontmoeting in Brussel verlieten de 27 regeringsleiders van de Europese lidstaten de onderhandelingen zonder akkoord. „We hebben meer tijd nodig”, zei voorzitter van de Europese Raad Charles Michel na afloop tijdens een persconferentie.

Michel slaagde er tijdens een lange reeks bilaterale ontmoetingen donderdag en vrijdag niet in de posities van de lidstaten dichter bij elkaar te brengen. Vooraf waren al weinig mensen hoopvol over het slagen van de onderhandelingen: lidstaten leken hun standpunt in aanloop naar de top alleen maar te verharden.

Conflict

Over zowel hoe hoog de gezamenlijke begroting wordt als waar het geld aan besteed moet worden, zijn verschillende kampen in Europa zeer verdeeld. Vooral het ‘zuinige kamp’, met onder meer Nederland, zette zich tijdens de topontmoeting onbuigzaam op. Een hogere afdracht is voor die lidstaten onbespreekbaar, terwijl andere lidstaten juist niet akkoord willen gaan met minder EU-fondsen. Door het wegvallen van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk verloopt de strijd dit jaar feller dan gebruikelijk.

Het mislukken van de top betekent dat Michel zeer waarschijnlijk snel een nieuwe bijeenkomst uit zal schrijven, hoewel hij daar vrijdagavond nog niet op vooruit wilde lopen. In het verleden waren vaker meerdere EU-toppen nodig om een akkoord over de meerjarenbegroting te bereiken.