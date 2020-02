Deze heuvel is nauwelijks meer te herkennen als skipiste. Vanwege gebrek aan sneeuw besloot de gemeente Haute-Garonne eerder deze week sneeuw per helikopter over te brengen uit hoger gelegen gedeeltes. Ook is een sneeuwkanon aangeschaft, maar dat is pas inzetbaar als de temperatuur wat zakt. Afgelopen week werd het tot 16 graden in het skigebied Luchon-Superbagnère.

Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP