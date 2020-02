Gouverneur Tokio boos om suggestie Spelen in Londen te organiseren

Het New Tokyo Stadium, het olympisch stadion in Tokio. Foto Charly Triballeau/AFP

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei vorige week dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geen reden is om de Olympische Spelen te verplaatsen of annuleren. De WHO verklaarde dat een besluit hierover moet worden genomen door het IOC en Japan. Volgens de meest recente cijfers van de WHO is Covid-19 bij 85 mensen in Japan vastgesteld.

Shaun Bailey, de Conservatieve kandidaat voor het burgemeesterschap van Londen, zei donderdag dat de Britse hoofdstad de organisatie van de Spelen kan overnemen. „We hebben de infrastructuur en de ervaring”, plaatste hij op Twitter . Acht jaar geleden werden de Olympische Spelen in Londen gehouden. Bailey beloofde ervoor te zorgen dat Londen klaar is de organisatie over te nemen als hij tot burgemeester wordt verkozen. „De wereld heeft ons nu misschien nodig.”

Een voorstel om de Olympische Spelen van 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt in Londen te organiseren, is in Tokio in het verkeerde keelgat geschoten. Yuriko Koike, gouverneur van de Japanse regio, noemt een opmerking van een Londense burgemeesterskandidaat hierover „ongepast”. Volgens Koike kunnen de Spelen, die op 24 juli moeten beginnen, gewoon in Tokio worden gehouden.

Meer dan vijfhonderd gevangenen in China besmet met Covid-19

Het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt zich heeft verspreid in meerdere gevangenissen in China. In totaal zijn meer dan vijfhonderd gevangenen besmet, meldt persbureau Reuters op basis van Chinese autoriteiten. Meerdere functionarissen zijn ontslagen omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de uitbraak.

In een gevangenis in de provincie Shandong testten 207 gevangenen positief op Covid-19. Het hoofd van het provinciale ministerie van Justitie is ontslagen omdat onvoldoende maatregelen zijn genomen om verspreiding tegen te gaan, aldus lokale autoriteiten. Het is niet duidelijk hoe het virus is uitgebroken in de gevangenis. Om verdere verspreiding tegen te gaan, worden besmette gevangenen behandeld in het ziekenhuis of een speciale ruimte in de gevangenis.

In de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, is Covid-19 bij 220 gevangenen vastgesteld. Ook een gevangenis in de provincie Zhejiang ondervindt last van Covid-19, wat de gevangenisdirecteur zijn baan kostte.