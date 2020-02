Corruptie rond tv-rechten WK’s voetbal blootgelegd

Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain, en voormalig FIFA-topman Jérôme Valcke zijn in Zwitserland aangeklaagd wegens corruptie. De twee worden samen met een onbekende derde zakenman verdacht van oneerlijke praktijken rondom de toekenning van televisierechten van WK’s voetbal en toernooien om de Confederations Cup van 2018 tot en met 2030. Dat heeft de Zwitserse justitie donderdag bekendgemaakt.

De Fransman Valcke wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, crimineel wanbeleid en het vervalsen van documenten. Volgens de aanklagers heeft de oud-secretaris-generaal van FIFA persoonlijk voordeel getrokken uit het verkopen van de uitzendrechten. De Qatarees Al-Khelaïfi en de derde zakenman zouden Valcke daartoe hebben aangezet. Van deze onbekende zakenman is alleen bekend dat hij onderhandelt over uitzendrechten van sportevenementen.

Een deel van de uitzendrechten werd toegewezen aan het Qatarese mediabedrijf beIN Media Group, waar Al-Khelaïfi voorzitter van is. In ruil daarvoor zou Valcke anderhalf jaar kosteloos gebruik hebben gemaakt van een villa van de Qatarees op Sardinië. Dit verblijf heeft volgens de Zwitserse justitie een geschatte waarde van 900.000 tot 1,8 miljoen euro. Valcke zou de villa eerst zelf hebben willen kopen. De derde aangeklaagde zakenman zou 1,25 miljoen euro hebben overgemaakt naar Valckes bedrijf voor tv-rechten in Griekenland en Italië.

Valcke was van 2007 tot 2016 secretaris-generaal bij FIFA. Daar was hij de rechterhand van de omstreden oud-president Sepp Blatter. Naar aanleiding van het grote corruptieschandaal binnen FIFA werd Valcke in 2016 tien jaar geschorst door de ethische commissie van FIFA. Die straf kreeg hij onder meer vanwege corruptie rondom de toewijzing van televisierechten van het WK 2014.

Ook Al-Khelaïfi ligt al langer onder vuur. Hij wordt door de Franse justitie ervan verdacht ruim 3 miljoen euro te hebben betaald om de toewijzing van de WK atletiek van 2017 en 2019 te beïnvloeden. Qatar kreeg de WK van 2019 toegewezen, die van 2017 gingen naar Londen. De UEFA onderzocht daarnaast meermaals dubieuze geldstromen bij Paris Saint-Germain. Al-Khelaïfi is sinds 2011 voorzitter van de club. Vorig jaar trad hij toe tot het uitvoerend comité van UEFA.

Al-Khelaïfi en Valcke hebben naar eigen zeggen niets misdaan.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 februari 2020