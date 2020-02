Connexxion en Keolis gaan onruststokers boete van minstens 313 euro opleggen

Connexxion en Keolis gaan onruststokers in het openbaar vervoer voortaan bestraffen met een boete van minimaal 313 euro. Daarmee willen de vervoersbedrijven geweld, vandalisme en bedreiging tegengaan. Dat bevestigt een woordvoerder van Keolis vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf.

De zogeheten lik-op-stukboete is bedoeld om schade te verhalen op reizigers en staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging. De boete is civielrechtelijk en wordt opgelegd als een dader wordt overgedragen aan de politie. De procedure is vergelijkbaar met die van veel winkels, die minstens 181 euro verhalen op winkeldieven.

Reizigers die zich misdragen bij Connexxion en Keolis kunnen vanaf maandag worden geconfronteerd met de boete. U-OV, de naam waaronder Qbuzz het openbaar vervoer in Utrecht uitvoert, deelt dergelijke boetes al vanaf 2018 uit. Sindsdien is het aantal incidenten afgenomen, aldus een woordvoerder van U-OV.

Tweeënhalf uur

De vervoerders kunnen de boete opleggen omdat veroorzakers van schade bij wet verplicht zijn deze te vergoeden, staat op de website van de ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Deze organisatie int de boetes zonder tussenkomst van de rechter namens de vervoerders. De hoogte van de boete is bepaald door de gemiddelde duur van tweeënhalf uur die de aanhouding en afhandeling in beslag nemen. Deze tijd wordt aangemerkt als schade voor vervoerders.

Connexxion en zijn deelmerken verzorgen het busvervoer in grote delen van Nederland, met name in Noord-Holland, Flevoland, Zeeland, Zuidoost-Brabant en de regio Arnhem-Nijmegen. Ook heeft de vervoerder twee treinverbindingen in Gelderland. Keolis verzorgt het openbaar vervoer in delen van Midden- en Oost-Nederland en heeft treinen rijden in Overijssel.