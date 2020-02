Carnavalsoptocht Eindhoven afgelast vanwege harde wind

Vanwege de verwachte harde wind is de carnavalsoptocht die voor zaterdag gepland stond in Eindhoven afgelast. De Federatie Eindhovens Carnaval heeft dat vrijdag besloten in overleg met de gemeente, hulpdiensten en andere betrokken partijen. Door de voorspelde windkracht vijf bestaat het risico dat wagens omwaaien, zegt de organisatie in een reactie.

Ivo Soetens, voorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval, zegt in een telefonische reactie dat de optocht ook niet later deze week of na carnaval zal plaatsvinden. Veel van de wagens die mee zouden rijden moeten door naar optochten in andere steden in Brabant of Limburg. Het afgelasten van de optocht, waar jaarlijks tienduizenden bezoekers op afkomen, is een fikse tegenvaller voor de organisatie van het carnaval in Eindhoven.

De komende dagen vinden op honderden plaatsen in voornamelijk Brabant en Limburg grote en kleine optochten plaats. Eindhoven, tijdens carnaval omgedoopt wordt tot ‘Lampegat’, is vooralsnog de enige stad waar de stoet aankomend weekend niet doorgaat. Vorige week werden verschillende optochten in Limburg al afgelast door storm Dennis.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt het op Twitter „zuur” voor alle „Lampegatters en Lampegatterinnekes” dat de optocht niet doorgaat.