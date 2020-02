Alert op racisme bij carnaval

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet roert zich nu ook met carnaval. De groep roept carnavalsvierders op alert te zijn op racistische stereotypes. Niet alleen van zwarte mensen, maar ook van Chinezen. Toespelingen op de actualiteit, zoals hierboven bij basisschool De Klokkebei in Ulvenhout – ‘we kunnen wel nie houwe (hallo zeggen)’ – mogen niet ontaarden in racisme, waarschuwt de actiegroep.

Nog voordat carnaval dit weekend goed en wel losbarst, wordt het feest al geplaagd door de weersverwachtingen. Eindhoven, of ‘Lampegat’, besloot als eerste de optocht met praalwagens af te gelasten. De organisatie kon niet instaan voor de veiligheid. Vrijdag werd windkracht 6 voorspeld, met harde windstoten.

De optocht in Eindhoven zal niet op een ander moment worden ingehaald. Wel zullen praalwagens elders in Brabant en Limburg door de straten rollen. Burgemeester John Jorritsma noemde op Twitter het schrappen van de optocht „zuur” voor alle „Lampegatters en Lampegatterinnekes”.

Andere gemeenten, zoals Valkenswaard, stonden vrijdag ook op het punt de optocht te schrappen. Ben Visser, voorzitter van de optochtcommissie in ‘Striepersgat’, zei tegen het Eindhovens Dagblad dat de knoop uiterlijk zaterdag om 12.00 uur wordt doorgehakt.

Gemeenten elders in Brabant en Limburg namen vrijdag minder vergaande voorzorgsmaatregelen. Daaronder vielen aanpassingen aan praalwagens (Tilburg), het plannen van de optocht op het minst winderige deel van de dag (Sittard), of pas afgelasten als de wind echt te hard wordt (Nijmegen).

Kick Out Zwarte Piet houdt dit weekend in zes Brabantse steden uitingen van racisme in de gaten. Via Facebook zijn feestvierders opgeroepen om te letten op ‘racistische verkleedpartijen’. Niet alleen Zwarte Piet valt daaronder, maar ook geisha-pakken, afro-pruiken en indianentooien. Feestvierders verkleed als Chinees, met een mondkapje tegen het coronavirus, vallen in dezelfde categorie. De organisatie roept mensen om discriminerende voorbeelden door te geven via het Centraal Meldpunt. Ook stuurt Kick Out Zwarte Piet in steden als Eindhoven, Den Bosch en Oss medestanders de straat op om racisme-uitingen te registreren. (NRC)

