Bloomberg erkent drie zwijgcontracten over seksuele intimidatie

De Amerikaanse presidentskandidaat Michael Bloomberg heeft in het verleden zwijgcontracten gesloten met drie vrouwen die hem beschuldigden van seksuele intimidatie. Dat heeft de Democraat vrijdag bekendgemaakt. Bloomberg belooft dat als deze vrouwen willen spreken over wat er is gebeurd, hun contracten ontbonden zullen worden.

De aanklachten van de vrouwen draaien om uitlatingen die Bloomberg in een professionele setting zou hebben gedaan. Het is niet bekend om welke uitspraken het precies gaat. The Washington Post onthulde eerder dat de mediatycoon onder andere tegen een vrouwelijke werknemer heeft gezegd dat hij haar „in een seconde zou doen” en een keer opperde dat een groep vrouwen orale seks zou moeten geven aan een mannelijke collega voor zijn huwelijk.

Lees ook: Nieuwkomer Michael Bloomberg zwaar onder vuur in verkiezingsdebat

De presidentskandidaat stelt nu te beseffen dat „NDA’s (non-disclosure agreements red.) een zwijgcultuur bevorderen die ervoor zorgt dat vrouwen zich niet gesteund voelen”. Hij belooft dat zijn bedrijf voortaan geen NDA’s meer zal afsluiten. Ook zegt hij als president wetten te zullen steunen die de positie van vrouwen in grote bedrijven bevorderen.

Eerder deze week vond het eerste Democratische verkiezingsdebat plaats. Hierbij werd het verleden van Bloomberg groot uitgelicht. Zijn concurrent Elizabeth Warren beschuldigde de miljardair ervan „misschien wel tientallen” zwijgcontracten te hebben afgedwongen en stelde dat hij de contacten moest openbaren. Bloomberg zei toen „heel weinig NDA’s” te hebben gesloten. Hij wilde daarbij geen aantal noemen.

Michael Bloomberg is de voormalige burgemeester van New York (2002-2013) en oprichter van het financiële dienstverleningsbedrijf Bloomberg L.P. Hieronder valt ook het financiële persbureau Bloomberg. Zijn waarde wordt geschat op ruim 65,2 miljard dollar (60,1 miljard euro).