Beste jaar voor Nederlandse beleggingsfondsen sinds de crisis

Nederlandse beleggingsinstellingen, zoals beleggingsfondsen, hebben vorig jaar hun beste jaar meegemaakt sinds de crisis. Uit vrijdag gepubliceerde cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat zij in 2019 op hun beleggingen een gemiddeld rendement van 18 procent behaalden.

De cijfers komen niet geheel onverwacht. Wereldwijd deden aandelen, een van de grootste beleggingscategorieën voor beleggingsinstellingen, het vorig jaar goed. De Nederlandse graadmeter, de AEX, maakte het op twee na beste jaar mee sinds de eeuwwisseling, met een stijging van 24 procent. De 18 procent rendement van beleggingsinstellingen laat zich verklaren doordat deze niet alleen geld steken in aandelen, maar ook in obligaties en vastgoed. Die categorieën behaalden een lager rendement, met bijvoorbeeld 11 procent voor obligaties.

Dat de AEX het zo goed deed vorig jaar komt deels door de flinke daling die de aandelenmarkten in 2018 meemaakten. Het eerste deel van vorig jaar bestond voornamelijk uit het goed maken van die verliezen. Wat ook meespeelde was dat de centrale banken in Europa en in de Verenigde Staten de rente verlaagden. Daardoor viel met staatsobligaties minder te verdienen voor investeerders, waardoor velen hun heil zochten in aandelen.

