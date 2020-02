Voor het eerst danskoppel van non-binair persoon en vrouw bij Operabal Wenen

Voor het eerst danst een koppel dat niet uit man en vrouw bestaat bij het traditionele debutantenbal van de Weense Staatsopera. De non-binaire Sophie Grau (21) en Iris Klopfer (22) dansen donderdagavond samen de Weense wals.

Het internationaal bekende Operabal is het hoogtepunt van het Weense balseizoen. Het jaarlijkse evenement wordt sinds 1935 georganiseerd. Onder de ruim 5.000 aanwezigen zijn de bondskanselier en de bondspresident. De opening wordt door nog eens 2,5 miljoen mensen op televisie bekeken.

De Duitse Grau en Klopfer willen met hun deelname aan het bal een statement maken. „We willen laten zien dat het niet uitmaakt wat je in je broek hebt of waarmee je bent geboren, je kunt elke rol dansen die je wilt”, zegt Grau tegen persbureau AFP. Om hun felbegeerde dansplek te bemachtigen, moesten Grau en Klopfer een zware selectie doorstaan. In totaal maken 288 debutanten hun entree.

Leiden

Tijdens de belangrijkste dansen, de polka en de wals, leidt Grau. Later op de avond zullen de twee dat afwisselen. „Alle dansers weten dat er zoveel mannen zijn die niet kunnen leiden als vrouwen die heel goed kunnen leiden, dat maakt echt niet uit”, zegt Klopfer tegen het Duitse magazine Der Spiegel. Het paar houdt zich wel aan de klassieke kledingvoorschriften. Klopfer draagt een witte baljurk en een tiara en Grau draagt een rokkostuum met strik en witte handschoenen. Net zoals de meeste andere paren zijn ze overigens geen koppel buiten de dansvloer.

Regisseur van de Staatsopera Dominique Meyer staat achter de toelating van het paar. „We leven niet meer in de negentiende eeuw”, zegt hij tegen Der Spiegel. „Bovendien is dit een signaal tegen homofobie.” Ook de organisator van het Operabal, Maria Grossbauer, is verheugd. „Het is 2020. Traditie betekent niet het uitsluiten van diversiteit en tolerantie”, zegt ze tegen The Guardian.

Kim Kardashian

Er is ook kritiek op het paar. Vastgoedmagnaat Richard Lugner zei tegen de krant Kurier dat hij vindt dat paren op het Operabal uit een man en een vrouw moeten bestaan. De 87-jarige Lugner betaalt elk jaar een opvallende vrouwelijke beroemdheid om aan zijn zijde te verschijnen bij de ceremonie, onder wie in het verleden mediapersoonlijkheid Kim Kardashian en oud-Spice Girl Geri Halliwell.

De openingsceremonie is dit jaar in nog een opzicht revolutionair. Er wordt niet alleen gedanst, maar ook gezongen, kondigt de Weense Staatsopera aan in een video op Facebook

