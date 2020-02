Verbruik materialen met een vijfde gedaald sinds 2000

Nederland verbruikte in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. Daarmee staat Nederland in de top vier minst consumerende landen in Europa, blijkt uit de CBS-publicatie Circulaire economie in Nederland. Met name het gebruik van zand, grind en aardolie is flink gedaald.

Nederlanders zijn ook meer gaan recyclen, volgens het CBS één van de redenen reden voor de verminderde materiaalconsumptie. Met de recycling van 1,7 duizend kilo afval per jaar, staat Nederland achter Luxemburg en België op de derde plek. Ook gaat Nederland efficiënt met materialen om volgens het CBS: met relatief weinig materiaal, worden veel producten gemaakt. Alleen inwoners van Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk verbruikten in 2018 gemiddeld minder materialen dan Nederlanders.

De Nederlandse afvalproductie is in vergelijking hoog: 2,5 duizend kilo per inwoner, tegenover een Europees gemiddelde van 1,8 duizend kilo per inwoner. Nederland produceert relatief veel goederen voor de export en daarbij komt veel afval vrij, stelt het CBS.

Met meer recycling en minder verbruik van materialen gaat Nederland richting een circulaire economie, stelt het CBS. Een van de kabinetsdoelen is om in 2050 een circulaire economie te hebben „zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.”