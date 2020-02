Scherpe kritiek op staatssecretaris Visser om behandeling Zeeuwen

De Tweede Kamer heeft donderdag stevige kritiek geuit op de manier waarop staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) heeft gehandeld bij het afblazen van de verhuizing van de kazerne van het Korps Mariniers naar Vlissingen. Defensie wil de kazerne nu vestigen in Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. Bij het debat over het terugkomen van Visser op het besluit kreeg zij van meerdere fracties het verwijt „onbehoorlijk” en „bot” te hebben bestuurd. De provincie Zeeland eist compensatie.

De oppositie sprak zijn ongenoegen uit dat zowel de provincie Zeeland als de gemeente Vlissingen niet tijdig op de hoogte zijn gebracht. „De staatssecretaris heeft de Zeeuwen een rotstreek geleverd”, zei SP-Kamerlid Sadet Karabulut, die het handelen van Visser „niet te verteren” noemde. Isabelle Diks van GroenLinks noemde haar handelen „ongehoord, onbehoorlijk en onbetamelijk”, terwijl PvdA’er John Kerstens sprak van „een slechte film waarin belabberd is geacteerd”. Ook vanuit de coalitiepartijen was de kritiek niet mals. Volgens Kamerlid Martijn van Helvert van het CDA is de procedure „helemaal fout gegaan” en Salima Belhaj (D66) snapte dat de Zeeuwen „zich besodemieterd voelen”.

In 2012 besloot het eerste kabinet-Rutte dat de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen zou verhuizen. Begin dit jaar werd duidelijk dat die verhuizing vrijwel zeker niet doorgaat. De circa 1.800 mariniers van de kazerne gaan vermoedelijk naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. De staatssecretaris zegt te vrezen voor een leegloop omdat mariniers niet naar Zeeland willen verhuizen. Ook ziet Visser bezwaren op het „operationele en financiële vlak”, schreef Defensie vorige week.

Inmiddels lijkt compensatie voor Zeeland, dat miljoenen misloopt en al kosten heeft gemaakt, onafwendbaar. Hierover wordt nog onderhandeld en moet voor de zomer meer duidelijkheid zijn.