Saneerder kreeg de risico’s er bij BAM onvoldoende onder

Hij kwam in tijden van tegenspoed. En ook nu hij vertrekt, is er tegenspoed, of op zijn minst tegenslag. Rob van Wingerden gaat weg als topman van BAM, het grootste bouwbedrijf van Nederland, zo maakte het bedrijf begin deze week bekend. Deze vrijdag presenteert het bedrijf de jaarcijfers over 2019.

Dat die niet indrukwekkend zullen zijn, is al bekend sinds afgelopen juli. Toen gaf BAM (omzet 7,2 miljard euro in 2018, 20.000 werknemers) een winstwaarschuwing af: de winstmarge dit jaar zal 1 procent bedragen, in plaats van ruim 2 procent, zoals Van Wingerden beleggers eerder had voorgespiegeld. Hogere kosten bij projecten in onder meer Duitsland zullen het jaarresultaat drukken. Na het winstalarm kelderde de beurskoers van BAM met 20 procent en sindsdien is het aandeel verder weggezakt.

Dat is het klimaat waarin Van Wingerden, die in 2014 als topman begon, weggaat wanneer zijn termijn afloopt op 15 april dit jaar. De raad van commissarissen van BAM gaf in een persbericht te kennen dat Van Wingerden „niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn”. Dit zou „in goed overleg” besloten zijn en samenvallen met het einde van de „strategische cyclus” van 2016-2020.

Controle over de risico’s

In die meerjarenstrategie had Van Wingerden juist sterk ingezet op het vermijden van tegenvallers tijdens grote bouwprojecten. Door kritischer om te gaan met opdrachtgevers, zou het bedrijf een strakkere controle houden over de risico’s – en dus ook over de eigen winst. Zo zouden tegenvallers zoals in 2017 bij de zeesluis van IJmuiden – een strop van 55 miljoen door een ‘inventief’ type caissons dat duurder uitpakte – moeten worden voorkomen.

Van Wingerden (Gouda, 1961) studeerde in 1988 af als ingenieur civiele techniek en trad in dienst bij BAM, zijn eerste en enige werkgever. Van Wingerden is in totaal twaalf jaar lid geweest van de raad van bestuur. Toen hij in oktober 2014 begon als topman, was de crisis in de bouw nog volop voelbaar. BAM leed dat jaar een miljoenenverlies. Van Wingerden ontsloeg vrijwel meteen 650 mensen en verkocht kleinere werkmaatschappijen van het bedrijf. Op de golven van de aantrekkende woning- en kantorenmarkt ging het weer beter met BAM: het bedrijf ging weer winst maken. Innovatie vond Van Wingerden ook belangrijk. Kopers van nieuwbouwwoningen van BAM konden hun huis op maat bestellen, inclusief inrichting, in een speciaal daarvoor ingerichte studio.

Maar de risico’s, die bleven ook onder Van Wingerden onvoldoende beheersbaar. Frans den Houter, de hoogste financiële man van BAM, wordt interim-topman totdat een opvolger is gevonden. Wat Van Wingeden na april gaat doen, is onbekend, behalve dat hij BAM zal verlaten.