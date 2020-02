Politievakbond AVP vreest voor doden door falend C2000-systeem

Het vernieuwde landelijke communicatienetwerk C2000 voor hulpverleners werkt in sommige situaties dusdanig slecht dat dit tot doden of gewonden kan leiden. Daarvoor waarschuwt politievakbond AVP donderdag in een gesprek met RTL Nieuws. Het netwerk was juist vernieuwd om een goede mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten te garanderen.

Volgens ACP zijn er sinds de update van C2000 op 28 januari meerdere incidenten geweest. Agenten wilden om ondersteuning vragen in dreigende situaties, maar konden geen of slecht verbinding krijgen met de meldkamer. Met name de portofoons kampen met verbindingsproblemen, waardoor een noodoproep soms onvoldoende doorkomt. „Deze situatie is gevaarlijk voor politiemensen, maar ook voor de burger”, zegt Maarten Brink van de ACP tegen RTL Nieuws.

De problemen kwamen donderdag ook aan bod in de Tweede Kamer. Volgens PvdA-Kamerlid Attje Kuiken onderschat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) de situatie. „Het is heel ernstig dat agenten geen contact kunnen krijgen in gevaarlijke situaties”, zegt Kuiken tegen NRC. „De minister bagatelliseert hun klachten, terwijl carnaval voor de deur staat. De politie maakt zich daar nu al grote zorgen om.” Grapperhaus sprak eerder van „opstart- en aanloopproblemen” binnen C2000 die snel verholpen zouden worden.

C2000 is een gesloten communicatiesysteem dat wordt gebruikt door onder meer de politie, brandweer en ziekenwagens. Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 24 uur per dag met het systeem. Het netwerk wordt sinds oktober 2007 door alle veiligheidsregio’s in Nederland gebruikt. Hulpverleners hebben sindsdien op meerdere momenten geklaagd over het bereik van C2000, zoals in 2009 toen bleek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken over een lijst beschikte van zestig locaties waar de dekking van het C2000-systeem te wensen overliet.