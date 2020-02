Parlement Portugal stemt in met legalisering euthanasie

Het Portugese parlement heeft donderdag ingestemd met het legaliseren van euthanasie en begeleide suïcide van terminale patiënten door artsen. Portugal is daarmee op weg om één van de weinige landen ter wereld te worden waar euthanasie wettelijke toegestaan is. De 230 parlementariërs stemden met ene flinke marge voor vijf wetsvoorstellen rond levensbeëindiging, meldde persbureau AP donderdag.

President Marcelo Rebelo de Sousa kan de in het land controversiële wet nog blokkeren, maar ook zijn veto kan het parlement wegstemmen. Het staatshoofd is sceptisch over euthanasie en kan ook een constitutioneel hof vragen de wet te toetsen. De Portugeese grondwet schrijft voor dat menselijk leven „heilig” is, hoewel het land abortus in 2007 na een referendum al legaliseerde.

De wetsvoorstellen schrijven voor dat alleen op initiatief van de patiënt zelf tot euthanasie over gegaan kan worden. Er moet sprake zijn van ernstig lijden in een uitzichtloze situatie. Een panel van medische experts moet de procedure goedkeuren en een patiënt moet minstens achttien jaar zijn.

Vierde EU-lidstaat

Katholieken demonstreerden donderdag buiten het parlementsgebouw in Lissabon tegen de voorstellen. „Euthanisie beëindigt niet het lijden, maar het leven”, las volgens AP een van de protestborden. In 2018 stemde het land ook over de legalisering van euthanasie, maar toen haalde het voorstel het op enkele stemmen niet.

Euthanasie - waarbij een dokter het leven van een patiënt actief beëindigd - is legaal in België, Canada, Colombia, Luxumburg, Nederland en Zwitserland. In andere landen en enkele Amerikaanse staten kan een patiënt, onder toezicht van een dokter, zichzelf een fatale hoeveelheid medicijnen toedienen. Portugal zou het vierde EU-land zijn dat euthanasie wettelijk mogelijk maakt.