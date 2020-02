Op zoek naar een unieke, natte ontlading

Het is natuurlijk een beetje mal om zulke termen te gebruiken als het gaat om dingen die een lichaam uit zichzelf doet, maar squirten – oftewel de vrouwelijke ejaculatie – lijkt toch echt een hype te zijn. In porno, waar het een populaire aparte categorie is, en daarbuiten. Als hoogleraar seksuologie Ellen Laan een lezing houdt, wordt ze er de laatste jaren steevast over aangesproken. Door vrouwen die het doen, en zich daar onzeker over voelen. En door vrouwen die het graag willen maar bij wie het niet lukt, waardoor ze zich daar onzeker over voelen.

Anders dan bij de mannelijke ejaculatie is squirten niet altijd een uiting van een orgasme. Zaad is het uiteraard ook niet. In een in 2015 gepubliceerd artikel stelden Franse wetenschappers na onderzoek bij zeven vrouwen vast wat de samenstelling is van de vrouwelijke ejaculatie: een combinatie van prostaatachtig vocht (ook vrouwen maken dat aan) en, jawel, urine. Vooral urine, aldus deze studie, al ruikt het daar niet naar. Het vocht komt ook uit de plasbuis. Sommige vrouwen hebben dan ook het gevoel dat ze moeten plassen, en vinden squirten daarom niet per se een aangename sensatie.

De hoeveelheid vocht die bij squirten vrijkomt kan dat van zaad ver overtreffen; soms zijn zeiltjes of handdoeken nodig om het bed of eventueel andere meubilair te sparen. Zoals rapper Cam’ron beschreef in het nummer ‘Dipshits’ (2014): „Had this one girl squirting like a showerhead.”

‘Dipshits’ van Cam’ron.



Volgens OMGyes, dat onder duizenden vrouwen onderzoek deed, ervaart 41 procent wat de Amerikaanse voorlichtingssite een „unieke, natte ontlading” noemt. 87 procent van hen dacht voordat het de eerste keer gebeurde dat ze er niet toe in staat waren. Andere onderzoeken schatten het percentage squirters tussen de 10 en 40 procent.

Ellen Laan weet niet waarom sommige vrouwen squirten en anderen niet. „Er is weinig onderzoek gedaan. We weten wel dat het te maken heeft met de g-spot.” Die zit aan de voorwand van de vagina, zo’n drie centimeter voorbij de ingang, en is – alleen bij seksuele opwinding – te voelen als een sponsachtig bobbeltje. De g-spot staat in verbinding met de achterkant van de inwendige clitoris (een clitoris is veel en veel groter dan alleen het uitwendige knopje) en de plasbuis.

Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat alle vrouwen zouden moeten kunnen squirten. Hanni Jagtman, de vrouw achter de vrouwvriendelijke sekswinkel Mail & Female, behoort tot die school. „Wel kun je het pas bereiken bij totale overgave”, zegt zij. „Dat, en de ontspanning die erbij hoort, is te leren. Ademhaling is cruciaal. Ik roep altijd: yoga!” Het gevaar is natuurlijk, haast ze zich eraan toe te voegen, „dat het weer iets is waarvan vrouwen denken dat het móét. Het kán, het hoeft niet.”

In mei organiseert Mail & Femail een workshop squirten en g-spot-orgasme onder leiding van ‘g-spot- en squirtmaster’ Deborah Sundahl. Op internet zijn – uiteraard – al volop tips te vinden. Op de site van de Britse Cosmopolitan, bijvoorbeeld, die de Franse ‘sex educator’ Anne-Charlotte Desruelle aan het woord laat. Neem je tijd om op zoek te gaan naar je g-spot, adviseert zij, en stimuleer die, eventueel met een speciale vibrator – al wijst ze er later op dat er vrouwen zijn bij wie squirten juist gebeurt als er géén penetratie plaatsvindt (wat de g-spot-theorie weer zou ontkrachten). En: wees geduldig, heb geen verwachtingen, maar leg voor de zekerheid toch maar een paar handdoeken onder je neer.

Schrijver en zangeres Stella Bergsma beschreef vorig jaar in Linda hoe ze middels dergelijke adviezen een poging deed, omdat ze vreesde „iets machtig moois” te missen. Na „wat flinke slokken wijn” ontspannen, deed ze de vingers in de juiste stand. Helaas: geen ‘sproeipoes’. „Ik voel me onhandig en onzeker.”

