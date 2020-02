Niet alleen de salarisstrook verandert voor Hamers

Is het voor een topman makkelijker of juist moeilijker om over te stappen naar een bedrijf dat niet op je oude bedrijf lijkt? Dat wordt komende jaren de vraag voor bankentopman Ralph Hamers, die van consumenten- en bedrijvenbank ING overstapt naar vermogensbeheerspecialist UBS.

Woensdag vlak voor middernacht maakten de twee banken tegelijk bekend dat de huidige ING-topman het komende jaar de overstap maakt naar de Zwitserse bank, nadat dit eerder op de avond al door de Financial Times onbevestigd naar buiten was gebracht.

ING, de bank waar Hamers (53 jaar) sinds 1991 voor werkt en sinds 2013 de scepter zwaait, is een grote Europese speler op het gebied van bankzaken voor gewone consumenten (retail banking) en voor bedrijven (commercial banking). De bank heeft ruim 38 miljoen klanten, 53.000 werknemers en is actief in veertig landen. Onder Hamers’ leiding heeft de bank de in 2008 ontvangen staatssteun afbetaald en is vol ingezet op digitaal bankieren.

De Zwitserse bank UBS is onder leiding van Sergio Ermotti de afgelopen negen jaar omgevormd van een volledige zakenbank tot een bank die zich voornamelijk concentreert op het bedienen van rijke klanten. De bank zegt zelf de grootste en enige echt wereldwijd opererende speler te zijn in vermogensbeheer, met activa van omgerekend 2,4 biljoen euro. Alleen in thuisland Zwitserland biedt UBS ook diensten aan voor consumenten en kleinere bedrijven. Bij de bank werken in vijftig landen 66.000 mensen.

‘Wederzijds respect’

Juist omdat de twee banken niet op elkaar lijken, lijkt UBS bij Hamers te zijn uitgekomen. Tijdens een persconferentie op het UBS-hoofdkantoor in Zürich donderdag vertelden president-commissaris Axel Weber, de huidige UBS-topman Ermotti en Hamers dat ze elkaar de afgelopen jaren geregeld tegenkwamen op internationale bankbijeenkomsten. Ermotti: „We concurreerden nooit met Hamers, en konden daardoor vrij spreken.” Hamers: „We hebben daar met z’n drieën wederzijds respect voor elkaar gekregen en de trends in het bankwezen met elkaar uitgewisseld.”

Volgens president-commissaris Weber is het geen probleem dat Hamers’ huidige werkgever een andere doelgroep bedient dan zijn aankomende. „De twee banken lijken genoeg op elkaar: ze zijn beide wereldwijd actieve, systeemrelevante banken”, aldus de Duitser. „De uitdagingen voor banken van deze omvang, en dus ook voor de ceo’s, zijn hetzelfde.”

Van Weber hoeft Hamers ook niet snel een wealthmanagementspecialist te worden, daar heeft UBS al genoeg specialisten in. „Hamers kan UBS vooral naar een volgend niveau brengen wat betreft digitalisering.”

‘UBS-paspoort gaan verdienen’

Wat Hamers ook meebrengt, is ervaring met de afhandeling van grote schandalen. ING schikte in Nederland in 2018 voor 775 miljoen euro, vanwege grove nalatigheid in haar poortwachterstaak om de financiële sector te vrijwaren van crimineel geld. Hamers’ rechterhand, financieel topman Koos Timmermans, moest vanwege het schandaal het veld ruimen. In Italië mag ING al een jaar geen nieuwe klanten meer aannemen, omdat het de klantcontrole niet op orde had.

De schandalen weerhielden UBS er niet van Hamers in te huren. Weber: „We hebben een uitgebreide due diligence uitgevoerd en Hamers’ benoeming is ook al goedgekeurd door de Zwitserse toezichthouder. We zijn overtuigd van onze keuze.”

Hamers’ overstap naar UBS gaat in drie etappes. Eerst vertrekt hij op 30 juni bij ING. Na een zomerpauze treedt hij op 1 september toe tot het bestuur van UBS. Na twee maanden inwerken onder de hoede van Ermotti, zal hij per 1 november de functie van bestuursvoorzitter gaan bekleden bij de Zwitserse bank. Weber: „In de overgangsperiode zal Hamers de bank leren kennen en zijn ‘UBS-paspoort’ gaan verdienen.”

De lange overgangsperiode zorgt er onder meer voor dat Hamers zijn ervaring met schandalen niet meteen hoeft in te zetten voor zijn nieuwe werkgever. In juni wordt in Frankrijk tegen UBS een rechtszaak in een hoger beroep afgehandeld. De bank kreeg voor het actief faciliteren van witwassen door haar rijke cliënten in eerste aanleg in 2019 al een boete van 4,5 miljard euro opgelegd.

Beloningsverschil

Door hem na de zomer te laten beginnen gunt de Zwitserse bank ING ook een overgangsperiode om een nieuwe topman of -vrouw te vinden. Gezien het plotselinge pauzeren van een grote obligatieuitgifte woensdagmiddag – met een duikeling van ING’s beurskoers van 4 procent tot gevolg – lijkt Hamers’ vertrek voor de Nederlandse bank immers als een verrassing te komen.

De zoektocht onder leiding van president-commissaris Hans Wijers zal geen gemakkelijke worden. Analisten van Citi verwachten dat, net als bij Hamers in 2013, naar een interne kandidaat zal worden gezocht. De top van het bedrijf krijgt in vergelijking met buitenlandse banken een veel lager salaris en bonussenpakket. Pogingen van de raad van commissarissen om die beloning met de helft te verhogen – juist om de trek naar het buitenland te voorkomen – werden in 2018 teruggedraaid vanwege heftige publieke en politieke ophef.

Hierdoor verdiende Hamers in 2018 bij ING 1,75 miljoen euro, Ermotti streek in dezelfde periode bij UBS meer dan 13 miljoen euro op. Buitenlands talent aantrekken, zoals UBS met Hamers doet, zal voor ING dan ook moeilijk worden.

