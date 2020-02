Moordverdachte in strafzaak Caloh Wagoh vrijgelaten

Roël T., verdachte in het strafproces rond motorclub Caloh Wagoh, is donderdag voorlopig vrijgelaten. De rechtbank op Schiphol vond volgens persbureau ANP dat het Openbaar Ministerie de verdenkingen tijdens een pro forma-zitting niet voldoende duidelijk had gemaakt. T. mag het vervolg van de strafzaak daardoor voorlopig in vrijheid afwachten.

De 57-jarige T. wordt verdacht van de moord op Justin Jap Tjong, die in 2017 neer werd geschoten in Amsterdam. Het OM voegde zijn liquidatie woensdag toe aan het omvangrijke proces tegen Caloh Wagoh, genaamd Eris. Volgens het OM is de moord op Jap Tjong „het beginpunt van Eris” en mocht Delano R. - de oprichter van Caloh Wagoh - daarmee zijn waarde als moordmakelaar aan Ridouan Taghi bewijzen.

Jap Tjong was op zijn beurt als chauffeur betrokken bij een vergismoord in 2017. Na de mislukte liquidatie wilde Jap Tjong zich terugtrekken, maar dat werd hem fataal, concludeerde het OM. „Jap Tjong was mogelijk betrokken bij een vergismoord eerder die maand en werd vermoedelijk gekozen als degene die moest bloeden voor die fout.”

Lees ook: Handlanger Taghi en bendeleider maakte programma voor RTL

Kroongetuigeverklaringen

T. - ook lid van Caloh Wagoh - ontkende de verdenkingen. Volgens zijn advocaat zijn de beschuldigingen alleen gebaseerd op de verklaringen van kroongetuige Tony de G. Ook hij zou niet naar T. hebben gewezen als betrokkene bij de moord. Het OM was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Woensdag stelde de aanklager ter zitting dat „het belang van strafvordering dient te prevaleren boven de persoonlijke belangen van verdachten om in vrijheid hun proces af te wachten”.

Met de toevoeging van de moord op Jap Tjong gaat het Eris-proces inmiddels over elf liquidatiepogingen waarvan vijf volgens het OM slaagden. Ridouan Taghi wordt gezien als de opdrachtgever, maar is geen verdachte in Eris. Taghi staat terecht in het andere liquidatieproces, Marengo.