Dit schilderij weerspiegelt zijn eigen zoektocht

Deze aflevering zou kunnen gaan over het eigen werk van Jaap Goedemoed: hij schildert al sinds zijn studie farmacie, eerst figuratief, daarna, vooral onder invloed van de etnografische kunst die hij verzamelde, steeds abstracter. Zijn werk was te zien op diverse tentoonstellingen, dit najaar komt er weer een.

Ander mogelijk onderwerp: die collectie etnografica, het zijn er intussen zo’n 350 stuks. Een klein deel ervan staat op één van de foto’s die hij meestuurde, een wand vol schilden en maskers, op en rond een schouw staan beeldjes.

Maar hij wil het hebben over dat ene kunstwerk, veel te duur voor zijn salaris toen, dat hij zesendertig jaar geleden in een opwelling kocht. Dat schilderij, zou je kunnen zeggen, het hangt aan diezelfde, propvolle muur, weerspiegelt zijn eigen zoektocht naar kunst die tegelijk aangrijpend en in balans is.

Jaap Goedemoed (64), beoordelaar bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, kocht in 1984 Moeder overwint van Lucebert. Gekocht voor 7.250 gulden bij Galerie Espace.

Jaap Goedemoed: „Ik was net begonnen in mijn eerste baan en vond dat er een serieus kunstwerk in mijn huis moest komen: ik had eindelijk wat te besteden. Het was de laatste dag van een Lucebert-expositie in Galerie Espace in Amsterdam, veel was al verkocht. Toen zag ik dit, het hing op een onopvallende plek op de eerste verdieping: niet zo groot, nog steeds te koop. Met de kunstkoopregeling zou ik het kunnen aanschaffen. Ik dacht er niet langer dan een paar minuten over na.

„Het is lang geleden, wat op dat moment precies de vonk was weet ik niet meer. Maar wel: al de tijd dat het nu bij mij aan de muur hangt, klopt het met de vormgeving en expressiviteit van de etnografische kunst eromheen, het houdt er moeiteloos tussen stand. Je ziet Luceberts kenmerkende, grillige vormen van de koppen en de figuren, met hun zwarte en donkerpaarse contouren, maar ook veel zachte pasteltinten. Juist die combinatie maakt Moeder overwint voor mij zowel sterk als aangenaam, veel van zijn grotere olieverf-werken vind ik niet mooi: te veel harde kleuren naast elkaar. Soms heb je lichtere, zachtere kleuren nodig om tot een betere balans te komen, om rustpunten te hebben.”