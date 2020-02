‘Middeninkomens meest geraakt door leenstelsel voor studenten’

Studenten uit gezinnen met een middeninkomen hebben door het nieuwe leenstelsel gemiddeld minder geld te besteden dan studenten uit lage inkomensgroepen. Dat meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) donderdag op basis van enquêteonderzoek door onderzoeksbureau I&O Research. De betreffende studenten krijgen „slechts een zeer beperkte” aanvullende beurs en de bijdrage aan studiekosten van hun ouders is „niet afdoende” om dit verschil op te vangen, aldus het onderzoek, waarover de Volkskrant als eerst berichtte.

Bij de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015 waren er vooral zorgen dat studenten uit gezinnen met een laag inkomen de dupe zouden zijn van de afschaffing van de basisbeurs. Dankzij de aanvullende beurs die voor deze groep hoger is, blijkt dat volgens het ISO nu niet het geval. Studenten uit een gezin met een inkomen tot 49.000 euro krijgen per jaar honderden euro’s meer aan aanvullende beurzen en bijdragen van ouders dan studenten uit middeninkomensgroepen, met een inkomen van 49.000 tot 69.000 euro, concluderen de onderzoekers.

Bijdragen

„Het huidige systeem is gebaseerd op de aanname dat ouders die het zich kunnen veroorloven ook daadwerkelijk financieel bijdragen. Als ze dat niet doen dan ben je de sjaak”, dat schrijft voorzitter van het ISO Kees Gillesse. Momenteel kan een student maandelijks een aanvullende beurs van maximaal 403,17 euro ontvangen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders.

I&O Research vroeg 873 ouders hoe hoog de bijdrage is die zij aan hun studerende kinderen geven. In combinatie met gemiddelden van de aanvullende beurs die studenten krijgen, berekenden de onderzoekers hoe hoog de totale financiële bijdrage is die studenten per inkomensgroep ontvangen.

In een reactie zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat „het onderzoek wordt meegenomen” in een evaluatie naar de effecten van het leenstelsel. Voor de zomer wordt deze evaluatie gepresenteerd.

