Maak van het huwelijk geen goedkoop schouwspel

Still uit het programma Married at first sight Beeld RTL

In een van de eerste afleveringen van Married At First Sight, waarin het spraakmakende koppel Chantal en Henk elkaar het jawoord gaf, zaten maar liefst 843.000 kijkers aan de buis gekluisterd. Het RTL-programma blijkt een heus kijkcijferkanon.

Voor wie Married At First Sight nog niet kent; het is een programma waarin mensen trouwen met een wildvreemde. De kandidaten worden door verschillende deskundigen gematcht en ontmoeten elkaar voor het eerst op de bruiloft, enkele minuten voordat zij elkaar het ja-woord geven. Na een huwelijksreis, met als doel elkaar te ‘verkennen’, trekken de koppels bij elkaar in, om na vijf weken huwelijk te beslissen: blijven we getrouwd of gaan we scheiden?

Los van de hilariteit en populariteit van het programma is het de grote vraag of het maatschappelijk en moreel verantwoord is om van het huwelijk een dergelijk schouwspel te maken. En is het juridisch gezien wel een overeenkomst die door de beugel kan? Zo niet, zijn de deelnemers dan wel echt getrouwd of wordt hen een rad voor ogen gedraaid ten gunste van de kijkcijfers?

Marina Maric werkt als familierechtadvocaat in Leiden

Het antwoord op deze vraag volgt uit artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin wordt gesteld dat een rechtshandeling (lees: huwelijk), dat „door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde”, nietig is.

Hoe beoordeel je of iets in strijd is met de goede zeden of openbare orde? Juist, door te kijken naar de samenleving en de normen in de samenleving. In concreto is dus het maatschappelijk oordeel omtrent wat hoort, oftewel de opvatting die de grootst mogelijke maatschappelijke consensus steunt, beslissend. En wat vindt de maatschappij, wat vindt de overheid van het huwelijk?

Hoewel in een ontzuilde samenleving het huwelijk wellicht door minder mensen als heilig wordt beschouwd, denk ik dat het grootste deel van de samenleving het nog steeds als een serieuze aangelegenheid beschouwt, waarbij mensen die elkaar lief hebben elkaar trouw en steun beloven. Het huwelijk dient als veilige omgeving, ook voor eventuele kinderen.

Een huwelijk is de bezegeling van een relatie

Waar in de maatschappij iedereen het zeker over eens is, is dat een relatie de basis voor het instituut huwelijk vormt. En daar schort het aan in Married at first sight, nu de koppels die in het tv-programma in het huwelijksbootje stappen elkaar zelfs niet kennen, laat staan dat zij een relatie hebben. Handelt RTL daarmee niet in strijd met het instituut dat huwelijk heet? En daarmee met de goede zeden, door koppels die elkaar niet eens kennen zonder enige basis, met elkaar te laten trouwen? Getuigt het niet van een armoede door ook dit instituut te laten verworden tot plat vermaak? En hollen we daarmee ook niet de belangrijke functie uit, die het huwelijk in onze samenleving nog altijd heeft?

Het huwelijk behoort iets moois te zijn tussen twee mensen: de bezegeling van hun relatie. Juist in een maatschappij waarin 37,1 procent van de huwelijken in een scheiding eindigt, zouden we het huwelijk als instituut moeten aanmoedigen, in plaats van er een goedkoop schouwspel van te maken.