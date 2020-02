Limburgse scholenkoepel getroffen door ransomware-aanval

Middelbare scholen aangesloten bij de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zijn woensdagmiddag getroffen door gijzelsoftware. De impact is beperkt gebleven omdat IT-afdelingen er direct op reageerden, melden diverse scholen donderdag. Bij de Limburgse onderwijskoepel zijn 23 scholen aangesloten. Het gaat om dertig locaties. Of alle locatie getroffen zijn is onbekend.

Diverse aangesloten scholen melden donderdag dat een dag eerder „een storing” ontstond in het datacentrum waar de ICT-omgeving van de LVO draait. Volgens de verklaring gaat het om een nieuw type gijzelsoftware, dat niet gedetecteerd werd door de virusscanners. „Hier is door ICT en de beheerder direct op gereageerd”, schrijft het Sint-Maartenscollege uit Maastricht donderdag. „Omdat we er tijdig bij waren, was de impact van het virus klein en gegevensverlies beperkt”, meldt het Bouwens van der Boijcollege in Panningen donderdag op zijn website.

30.000 scholieren

De LVO zelf kon donderdag niet onmiddelijk reageren. Aangesloten scholen melden storingen in de IT-systemen. De mailomgeving, onderwijssoftware van AFAS en het leerlingeninformatiesysteem Somtoday werden niet getroffen. „Uit veiligheidsoverwegingen hebben we tijdelijk de toegang tot alle systemen afgesloten”, schrijven de scholen.

Systemen worden momenteel stapsgewijs gecontroleerd en daarna vrijgegeven, meldt het Sophianum uit Gulpen. „Het ICT-team en andere collega’s werken er hard aan om alle systemen zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken en de hinder voor de lessen zo kort mogelijk te laten duren”, schrijft het Philips van Horne uit Weert, dat ook problemen met het e-mailsysteem meldt.

De stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is naar eigen zeggen een van de grootste scholenkoepels van Nederland. Bij de LVO zijn dertig scholen in het zuiden van het land aangesloten, met circa 30.000 scholieren.