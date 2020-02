KLM blijft grootverdiener in Air France-KLM, kloof slinkt

KLM is nog steeds de grootste verdiener binnen Air France-KLM, maar de kloof neemt af. Boekte het Nederlandse deel van de luchtvaartgroep in 2018 nog vier keer zoveel winst als het Franse, in 2019 was het drie keer zoveel. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Air France-KLM die donderdagochtend bekend zijn gemaakt.

Air France-KLM boekte vorig jaar een operationeel resultaat (brutowinst) van 1,1 miljard euro. KLM was verantwoordelijk voor 853 miljoen euro, hiervan, Air France voor 280 miljoen euro.

Het brutoresultaat van de groep daalde met 264 miljoen euro (18,8 procent) ten opzichte van 2018. De nettowinst nam af met 130 miljoen euro tot 290 miljoen euro. Topman Ben Smith noemt de „uitdagende handelsomgeving” en gestegen brandstofkosten als oorzaken. Het aantal vervoerde passagiers en de omzet stegen wel, naar respectievelijk 104 miljoen en 27,2 miljard euro.

Coronavirus

De grootste uitdaging op dit moment is het coronavirus. China is een belangrijke markt voor KLM; uitvallen van vluchten heeft grote gevolgen voor het vervoer van passagiers en vracht. Air France-KLM verwacht een kostenpost van 150 à 200 miljoen euro in de maanden februari en maart.

Het laatste jaar was roerig voor KLM. Het begon met ruzie over de herbenoeming van topman Pieter Elbers door de leiding van Air France-KLM. In het najaar vierde KLM het 100-jarig bestaan. Het aantal vervoerde passagiers steeg naar 44 miljoen (35 miljoen voor KLM, 9 miljoen voor Transavia), de omzet steeg met 1,7 procent naar 11 miljard euro. Het bedrijfsresultaat nam af met 238 miljoen euro ten opzichte van 2018. KLM spreekt van een „relatief goed resultaat”.

Volgens Elbers laten de uitblijvende politieke beslissing over de ontwikeling van Schiphol en het coronavirus „maar weer eens zien hoe gevoelig de luchtvaart is voor geopolitieke en andere externe ontwikkelingen”.

De verhoudingen binnen de luchtvaartgroep zijn nog steeds moeizaam. Een jaar geleden waren de Franse regering en de top van Air France-KLM onaangenaam verrast door de aankoop van aandelen door de Nederlandse staat. In stilte verwierf het ministerie van Financiën 14 procent van de aandelen Air France-KLM, net zoveel als de Franse staat. Een werkgroep van ambtenaren uit beide landen werkt sindsdien aan nieuwe afspraken tussen de aandeelhouders en het bedrijf. Een akkoord is nog niet bereikt.