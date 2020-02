Julian Assange wil asiel aanvragen in Frankrijk

WikiLeaks-oprichter Julian Assange gaat proberen asiel te krijgen in Frankrijk. Dat heeft zijn verdedigingsteam donderdag tijdens een persconferentie in Parijs bekendgemaakt, meldt persbureau AP.

Assange, die momenteel vastzit in het Verenigd Koninkrijk, probeert te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd naar de Verenigde Staten waar hij wordt verdacht van spionage. Frankrijk heeft nog niet gereageerd.

Het proces over de uitlevering begint volgende week in Londen. Advocaat Eric Dupont-Moretti zegt dat de verdediging „de situatie ernstig genoeg vindt” om in gesprek te gaan met de Franse president Emmanuel Macron. WikiLeaks was ooit een tak gevestigd in Frankrijk, en Assange heeft er kinderen zitten. De verdediging stelt dat het „geen gebruikelijk verzoek is”. De zaak tegen Assange zou van belang zijn voor „het lot van alle journalisten”.

Het verdedigingsteam herhaalde woensdag dat de Amerikaanse president Trump aanbood om gratie te verlenen. Daarvoor in ruil zou hij de Russische betrokkenheid bij de hack van het Democratic National Committee in 2016 moeten ontkennen. Het Witte Huis heeft dit ontkend.

De Australische Assange (48) woonde in totaal zeven jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. In april 2019 werd hij eruit gezet en opgepakt op verzoek van de Zweede justitie. Volgens de verdediging is het slecht gesteld met Assange’s gezondheid in de gevangenis.