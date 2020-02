ING-topman Ralph Hamers vertrekt naar Zwitserse UBS

ING-topman Ralph Hamers (53) stapt over naar de Zwitserse bank UBS. Dat hebben beide banken woensdag vlak voor middernacht bevestigd na eerdere berichtgeving daarover in de Financial Times.

Hamers vervangt bij UBS de Italiaanse topman Sergio Ermotti. Hij werkt sinds 1991 bij ING en was daar sinds 2013 de hoogste baas.

Zijn overstap gaat in drie etappes. Eerst vertrekt Hamers op 30 juni bij ING, vervolgens treedt hij op 1 september toe tot het bestuur van UBS en per 1 november zal hij daadwerkelijk de functie van bestuursvoorzitter gaan bekleden bij de Zwitserse bank.

„Hij is een ervaren en zeer gerespecteerd kenner van de bankensector met bewezen expertise op het gebied van digitale transformatie”, stelt UBS in het persbericht over de aanstelling van Hamers. ING heeft nog geen opvolger voor Hamers benoemd.

Onder de leiding van Hamers kreeg ING in 2018 een recordboete van 775 miljoen euro wegens het faciliteren van witwassen en het overtreden van antiwitwasregels.

Salarisophef

Dat jaar was er ook ophef over de salarisverhoging van 50 procent die de raad van commissarissen van ING Hamers wilde geven.

Zijn jaarinkomen zou dan op meer dan 3 miljoen euro neerkomen. Na publieke ophef werd dat voorstel ingetrokken. Hamers’ jaarsalaris bedroeg daardoor 1,75 miljoen euro in 2018. Ermotti, de huidige topman van UBS, kreeg in 2017 een jaarsalaris van 11,9 miljoen Zwitserse frank (11,1 miljoen euro).

Er waren de afgelopen tijd al geruchten over een eventueel vertrek van Hamers, omdat hij waardering zou missen en alle kritiek in Nederland zat zou zijn. De topman laat in een persbericht van ING weten „trots te zijn op wat we hebben bereikt” in de meer dan zes jaar dat hij de bank heeft geleid. „We hebben onze reorganisatie afgerond en de Nederlandse staat helemaal terugbetaald”, stelt hij. Ook wijst de vertrekkende topman er op dat ING zich onder zijn leiding goed heeft voorbereid op de digitale en mobiele toekomst.

Het aandeel ING maakte woensdag op de Amsterdamse beurs een flinke daling. Het verloor bijna 4 procent, nadat de bank plotseling afzag van de plaatsing van een risicovolle dollarlening, terwijl daar wel veel belangstelling voor was. De bank verklaarde tegenover beleggers dat er „nieuwe informatie was gekomen die moet worden bestudeerd”.

Donderdagochtend, toen duidelijk werd dat Hamers vertrekt, herstelde het aandeel zich gedeeltelijk.