Hoe vertrek Hamers een miljardendeal in de wielen reed

Een ‘drive-by deal’. Zo noemen financieel specialisten de obligatie-uitgifte waar ING woensdagmiddag druk mee was toen intern duidelijk moet zijn geworden dat topman Ralph Hamers naar het Zwitserse UBS vertrekt. Vroeg in de ochtend had ING aangekondigd een miljard dollar te willen lenen van beleggers, vóór het sluiten van de Europese beurzen zou de transactie al rond zijn. Sommige bedrijven hebben weken nodig om zo’n obligatie te slijten. Dit was routinewerk: bekende bank, stevige balans, geliefd bij beleggers. Succes verzekerd.

Het liep anders. Wat voor ING een rimpelloze en voorspelbare dag had moeten worden op de financiële markten, draaide uit op verwarring en nervositeit. Kort voor het middaguur maakte ING nog enthousiast bekend dat de belangstelling voor de miljardenlening overweldigend was. Nauwelijks drie uur later volgde het bericht dat de bank had besloten de obligatie-uitgifte te schrappen vanwege „informatie die de uitgever heeft bereikt en die bestudeerd moet worden”. Die mededeling gaf zo veel ruimte voor speculatie – was er opnieuw een boete in de maak vanwege nalatig optreden tegen witwassen of was misschien een fusie ophanden? – dat de beurskoers van ING bijna 4 procent verloor. Pas ’s avonds laat, na publicatie door de Financial Times, maakte ING de transfer van Hamers bekend.

Waarom koos de bank hiervoor?

Dát ING de obligatie-uitgifte op de valreep heeft geannuleerd, lijkt met de kennis van nu begrijpelijk. Het vertrek van een topman geldt als koersgevoelige informatie. De bank loopt een groot risico mocht later blijken dat ze beleggers een lening heeft verkocht op basis van ‘verouderde’ informatie, dus zonder de markt tijdig over het vertrek van de bestuursvoorzitter te informeren. Daarom besloot ING woensdagmiddag „geen onomkeerbare besluiten” meer te nemen, zegt een woordvoerder.

Cryptische uitleg

Verder houdt de bank zich op de vlakte, zowel over de opmerkelijke timing van de beslissing om de uitgifte af te blazen als de in eerste instantie nogal cryptische uitleg daarvan. Of en wanneer Hamers de bank zelf heeft geïnformeerd over zijn overstap wil een woordvoerder bijvoorbeeld niet zeggen. Ook president-commissaris Hans Wijers, verantwoordelijk voor de benoeming van een opvolger van Hamers, onthoudt zich desgevraagd van commentaar.

De chaotische gang van zaken rond de afgeblazen emissie en het persbericht ’s avonds laat suggereren niettemin dat de top van ING woensdag is overvallen door informatie over Hamers’ vertrek of het mogelijk uitlekken daarvan. „Het gebeurt weleens dat een emissie wordt teruggetrokken of uitgesteld, maar dat komt dan doordat de vraag of de prijs tegenvalt”, zegt Joost Beaumont, obligatie-analist van ABN Amro. „Op deze manier, zo op het laatste moment, heb ik het nog nooit meegemaakt. De obligatie liep als een tierelier. Dit is gewoon domme pech.”