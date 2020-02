Dreams is het spel voor iedereen die ooit droomde van een eigen videogame

Minecraft, Mario Maker en de creatieve modus van Fortnite maakte het de afgelopen jaren duidelijk: mensen houden van games waarmee je games kan maken. Gamestudio Media Molecule wist dat al langer: met twee delen LittleBigPlanet gaf de studio PlayStation-bezitters sinds 2008 de kracht om zelf charmante twee-dimensionale spelletjes te bouwen.

LittleBigPlanet blijkt slechts een startschot voor een bijzonder en veel ambitieuzer project: Dreams. Het spel, dat in februari uitkwam, is een platform waarmee spelers vrijwel alle onderdelen van een game zelf in elkaar kunnen draaien, van verhaal tot design tot de personages waarmee je speelt. Volledig in drie dimensies.

„We zijn heel trots op LittleBigPlanet, maar we er trokken strakke grenzen wat betreft de games die je ermee kan maken. Je zag onze eigen stijl in alles terug”, zegt gamemaker Siobhan Reddy in een Skype-interview. „Toen we deel twee aan het afronden waren, beseften we dat we gebruikers ook de kans wilden geven hun eigen stijl vorm te geven in een game. We wilden iets maken waarmee mensen zichzelf echt kunnen uiten.”

De bedoeling van het Dreams-project, dat zeven jaar zou kosten, is dan ook om de touwtjes zoveel mogelijk in handen te geven van gebruikers, zonder zo complex te worden als professionele gamemaaksoftware. Waar LittleBigPlanet nog een eigen speelbare verhaalmodus bood, is er in Dreams weinig game meer over; er is alleen een kort spel van twee tot drie uur, Art’s Dream, waarin je door de herinneringen van een jazzbassist spookt. Het is een poging aan nieuwe gebruikers te laten zien hoeveel verschillende dingen je met Dreams kan maken.

Simpel 3D-animaties maken

Nee, Dreams begint pas echt wanneer je bij het lesprogramma terechtkomt. Het platform biedt gereedschap om 3D-voorwerpen te bouwen, deze aan te kleden en te kleuren, en te tekenen in drie dimensies. Je kan op een zeer simpele manier 3D-animaties maken, en de ruimte ‘stylen’ door lichtinval, cameraperspectief en achtergronden in te stellen. Met het speciale ‘logica’-menu kun je bepalen hoe verschillende voorwerpen zich gedragen, zoals een brug die open gaat als je op een knop drukt. Voor elke functie is er een lespakket. Je hoofd tolt in het begin van alle overvloed.

Leken die Dreams oppakken moeten dan ook klein beginnen, zegt Reddy. „Bedenk bijvoorbeeld een klein stukje game met een personage dat wat tekst zegt. Je moet voorzichtig uitbouwen, zodat je leert wat al het gereedschap doet en hoe het met elkaar werkt. Je zal niet meteen een schietgame of een rollenspel kunnen maken. ”

Ook de masterclasses zijn boeiend: ervaren makers tonen hoe zij spellen ontwerpen. Daarbij zie je alle basisstappen. zoals het ‘whiteboxen’, waarbij je met simpele vormen alvast een 3D-schets maakt van je spelwereld. Vervolgens krijg je les in hoe je gedetailleerde rotsen moet ontwerpen. De ‘whiteboxes’ vervang je aan het eind van de les natuurlijk door je rotsen.

Maaltijd klaarmaken

Een andere kant van Dreams is de snel groeiende bibliotheek aan games van anderen. Spelers kunnen wat ze gemaakt hebben delen, van spelletjes waarin je met één hand moet proberen een maaltijd klaar te maken tot artistieke 3D-schetsen die de sfeer van een scifi-film nabootsen. Reddy heeft al veel bijzondere dingen voorbij zien komen, zegt ze. „Het meest apart vind ik dat sommige spelers er in slagen om bijna fotorealistische beelden uit Dreams te wringen.” Het platform neigt uit zichzelf naar meer cartoonesk design.

Lees ook: Dit was het decennium van de PlayStation 4 en Fortnite

Helaas is de besturing vaak onhandig, al laat het spel je ook gebruikmaken van Playstation Move. Dat zijn speciale controllers die de bewegingen van je handen volgen en zo het boetseren van 3D-klei gemakkelijker maken. Ook ontbreekt het nog aan de mogelijkheid je creaties te exporteren, waardoor je je Dreams niet buiten het spel kan delen. Toch is Dreams een ambitieus en indrukwekkend initiatief. Het eist soms iets teveel van zijn lekenpubliek, maar biedt toch een heel laagdrempelig 3D-canvas voor iedereen die ooit droomde van een eigen game.