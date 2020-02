Georgië: Russische inlichtingendienst achter grootschalige cyberaanval

Georgië houdt Rusland verantwoordelijk voor een grootschalige cyberaanval op websites van overheidsinstellingen en particuliere organisaties afgelopen oktober. De aantijging van de zuiderbuur van Rusland kreeg bijval van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, die de actie veroordelen. Rusland ontkent de aantijgingen.

De aanval op 28 oktober werd donderdag door het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken omschreven als een poging „om Georgiërs te schaden, de overheid te verstoren en diverse organisaties te verlammen”. Bovendien zou de aanval bedoeld zijn om de Georgische poging om toe te treden tot de EU en de NAVO te schaden.

Bij de cyberaanval werden zo’n 15.000 Georgische websites overgenomen, onder meer die van de president en twee televisiestations. Op de sites werd vervolgens een foto getoond van de voormalig president Micheïl Saakasjvili.

Lees ook: Bewijs tegen inlichtingendienst GROe stapelt zich op – Poetin gaat in de tegenaanval

Blok steunt Georgië

Rusland zegt niks ermee te maken te hebben. „We hebben op geen enkele manier geprobeerd om ons te mengen in Georgië”, zei viceminister van Buitenlandse Zaken Andrej Roedenko volgens persbureau RIA. Het Verenigd Koninkrijk en de VS concluderen echter dat de militaire inlichtingendienst GRoe verantwoordelijk was. In totaal spraken twaalf westerse landen hun steun uit voor Georgië.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zegt dat Nederland instemt met de conclusies van Georgië en spreekt van „ongegronde grootschalige en verstorende cyberaanvallen”. Nederland onderschepte in april 2018 een cyberaanval van vier spionnen van de GRoe in Den Haag. Zij zouden geprobeerd hebben het interne netwerk van de OPCW binnen te dringen.