Eíndelijk rust op vakantie, zo zonder die kinderen

Op de foto’s rennen stelletjes hand in hand door de branding, intens vrolijk, alsof ze net zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Of ze liggen knus op de bedden langs de rand van het zwembad, vrouwlief overdwars op de borst van manlief, die gelukzalig lacht, ongetwijfeld omdat zijn Dan Brown-paperback een bommetje van een willekeurige achtjarige bespaard is gebleven.

En de teksten. ‘Ongestoord genieten’. Even ‘niet meer alle ballen in de lucht proberen te houden’, maar ‘lekker lang uitslapen’ en ‘op het gemakje ontbijten’. ‘Af en toe heb je gewoon wat tijd voor jezelf nodig’. Of ‘voor elkaar’. Voor ‘romantiek’. ‘Just the two of us’. ‘Geen middagdutjes meer’ of ‘plaspauzes’ en ‘extra oppassen voor de zon’. Deze vakanties op de sites van Nederlandse reisorganisaties zijn voor volwassenen, en voor volwassenen alleen. Je zult geen kind tegenkomen. Beloofd.

De ‘adults only’-vakanties zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Marktleider TUI biedt alleen al voor vliegvakanties in Europa 234 accommodaties aan die ofwel geheel of voor een deel (een speciaal zwembad of restaurant bijvoorbeeld) ‘adults only’ zijn. Dat aantal is volgens TUI de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bij Corendon zijn het er inmiddels 140, dat waren er enkele jaren geleden nog maar een handvol.

Het zijn vooral hotels en resorts op zonbestemmingen, binnen en buiten Europa, voor een iets ouder publiek: stellen zonder kinderen, of stellen van wie de kinderen uit huis zijn. De accommodaties prediken intimiteit boven massaliteit. Wellness boven zwembaden met glijbanen. Aandacht voor het eten boven lange rijen voor vrachtwagenladingen friet. En ze zijn niet toegankelijk voor gasten onder de 14, of 16, 18 of soms zelfs 21. De écht jonge kinderen, met hun geluid en hun chaos, komen sowieso niet binnen. En dat is toch wel het voornaamste argument voor mensen om deze vakanties te boeken.

Dat zijn geen kinderhaters, zeker niet. Velen van hen hebben zelf kinderen. Maar je eigen kind is meestal prima, de irritatie ligt eerder bij andermans kinderen. „Even ruimte en rust, geen gehuil en gejengel”, zegt Minke Haveman (37) uit Groningen. Ze heeft kinderen van 10 en 2, gaat ook met alle liefde met ze op vakantie, maar één keer per jaar wil ze een week of twee alleen weg en dan boekt ze waar mogelijk ‘adults only’. „Ik heb heel leuke kinderen, geniet erg van ze, maar het is ook intensief. Als je op vakantie een willekeurig kind ‘mama’ hoort roepen, dan sla je daar als moeder op de een of andere manier op aan. Ik vind het heel gezond om soms dat beroep even níét te hebben.”

Vechtpartijen

„Je kunt van je eigen kinderen zeggen: ‘gedraag je’. Dat is bij andere kinderen toch anders”, zegt Adriaan Meijer (59) uit Leeuwarden. Met zijn vrouw – zij heeft kinderen van rond de 30 – gaat hij al enkele jaren in de winter ‘adults only’ naar Gran Canaria. In de zomer passen ze zich keurig aan, als ze met de kleinkinderen op vakantie gaan. Maar in de winter willen ze zoveel mogelijk ontspannen. „Kinderen van anderen geven toch altijd onrust.”

Pim Versteeg (64) uit Warmond maakte weleens vechtpartijen mee tussen ouders als die elkaar op het gedrag van hun kinderen waagden aan te spreken. „Het is een hoge irritatiefactor”, zegt hij.

‘Adults only’ is van een niche steeds meer mainstream geworden, ziet Marco van Leeuwen, reisexpert en docent toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. „Ik weet nog dat toen het concept in de markt werd gezet, ze in de reisbranche zeiden: kun je dit wel maken? Alsof kinderen iets raars zijn! Boekte je zo’n vakantie, dan werd je schamper aangekeken: voel je je te goed? Heb je moeite met kinderen? Maar alles heeft tijd nodig, en je ziet dat het breed opgepakt is.”

Daarbij helpt dat reisorganisaties tegenwoordig heel nauwkeurig weten wat hun klanten willen, zegt Van Leeuwen. TUI en Corendon bevestigen dat. Uit hun klantenanalyses bleek dat de laatste jaren de vraag naar ‘adults only’ is toegenomen. Het aanbod is ook steeds groter geworden. „Vroeger wilden hotels het risico kinderen buiten te sluiten niet nemen”, zegt Simone van den Berk, communicatiedirecteur bij Corendon. „Maar ze richten zich steeds vaker op een kleiner segment.” Petra Kok, hoofd communicatie bij TUI, denkt dat de ‘adults only’-reizigers heel interessant voor hoteliers zijn. „Ze komen niet met heel veel in een beperkte periode van het jaar, maar verspreid over het seizoen.”

Eén verklaring voor de populariteit is de toenemende vergrijzing, zegt Van Leeuwen. Maar daarnaast willen we allemaal meer rust in ons leven. „Je ziet dat we gaan van FOMO, de ‘fear of missing out’, naar SLOMO: even op jezelf willen zijn, wellness, mindfulness. Ook als je kinderen hebt, gewoon een weekje zonder ze op vakantie. Even van dat boek genieten, zonder dat een kind in het zwembad springt.”

En ‘adults only’-vakanties zijn een oplossing voor overprikkeling, vertelt hij. „Geen animatieprogramma, wel zwembaden maar geen glijbanenparken, meer aandacht voor het eten in plaats van rennen naar het buffet.”

Ander ritme

Door de afwezigheid van kinderen is het allemaal net wat meer ontspannen, zegt Pim Versteeg. Hij krijgt in een ‘adults only’-hotel een relaxter dagritme. „Je hoeft niet per se meer om 12 uur te lunchen en om 18 uur te eten.” Hij merkt die rust ook bij het personeel. „Die hoeven niet te dealen met de terreur van minderjarigen zonder toezicht.” Minke Haveman denkt dat het personeel zich ook bewust is van de keuze. „Die denken: dit zijn mensen die kiezen voor een rustige omgeving, daar gaan we ook op die manier mee om.”

Is het nou duurder, zo’n hotel zonder kinderen? Dat is lastig te zeggen. De reizigers zelf denken dat ze iets meer betalen voor de extra rust. „De hotels die dit aanbieden zijn sowieso al luxer”, zegt Versteeg. „Dus het is de vraag of je nu voor ‘adults only’ betaalt of die luxe.”

Dat zeggen de reisorganisaties ook. „Daarnaast is de doelgroep in vergelijking met gezinnen over het algemeen bereid wat meer voor die luxe te betalen”, zegt Van den Berk van Corendon.

Haveman telt met liefde iets meer neer. „Maar niet een paar honderd euro meer, zoveel hekel heb ik nou ook weer niet aan kinderen op mijn vakantie.”