Franchisenemers Papa John’s naar de rechter om misleiding

Een groep franchisenemers van pizzaketen Papa John’s is naar de rechter gestapt. Eigenaren van negentien franchisewinkels stellen dat er sprake was van misleidende prognoses en valse beloftes over ondersteuning door het moederbedrijf. Daarbij hebben ze beslag laten leggen op 4 miljoen euro bij het Nederlandse hoofdkantoor in Amstelveen, bevestigt hun advocaat donderdagochtend.

Het halen van winst was nooit haalbaar, stelt advocaat van de franchisenemers Herman Knotter van LXA The Law Firm. Van de negentien filialen leden er achttien verlies en zijn er inmiddels twaalf gesloten. Het moederbedrijf bood volgens Knotter nauwelijks begeleiding, die het wel beloofde. Ook rekende het hoofdkantoor hoge kosten, bijvoorbeeld voor het afnemen van ingrediënten bij een aan het hoofdkantoor gelieerd bedrijf. De advocaat van Papa John’s was niet bereikbaar voor commentaar.

Op één filiaal na hadden alle franchisenemers met privégeld geïnvesteerd in het openen van hun filialen. Zij zitten volgens advocaat Knotter daardoor persoonlijk financieel in de problemen. De meeste franchisenemers hebben een niet-westerse migratieachtergrond. „Ze werden binnengehaald met beloftes van ondersteuning en training, maar werden aan hun lot overgelaten. En dat terwijl sommigen nog nauwelijks goed Nederlands kunnen lezen”, zegt Knotter. Met het beslag probeert de groep investeringen, ongeveer 300.000 euro per persoon, terug te vorderen. Ook eisen ze een schadevergoeding.

Wetsvoorstel

Binnen de franchisewereld, waarbij de franchisenemer zijn bedrijf runt volgens de formule van de franchisegever, bestaan soms strikte regels. De beproefde formule van een moederbedrijf kan voordelen bieden: een ondernemer kan profiteren van lage kosten en wordt behoed voor fouten. De regels vormen een probleem zodra het moederbedrijf franchisenemers dwingt om hoge prijzen te betalen voor diensten en producten. Zo oordeelde de rechtbank in Rotterdam vorig jaar dat de Amerikaanse pizzaketen Domino’s zijn franchisenemers niet met boetes mag dwingen om hun zaak tijdens de lunch te openen.

Om de balans tussen franchisenemer en -gever te bewaren, hebben minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) vorige week het wetsvoorstel Franchise naar de Tweede Kamer gestuurd. Franchisenemers moeten hiermee meer inspraak krijgen, en daarmee beter beschermd worden tegen het moederbedrijf. Nederland kent ruim 850 franchiseformules, met 30.000 vestigingen.