Eis van 3,5 jaar cel tegen oud-Vestia-directeur Staal

Justitie eist 3,5 jaar celstraf en een bestuursverbod van vijf jaar tegen oud-directeur Erik Staal (69) van woningcorporatie Vestia. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van verduistering van 1,8 miljoen euro van de Stichting Housing Association South Africa (HASA) tussen 2007 en 2016 en van valsheid in geschrifte. Het geld van de stichting, waarvan Staal enig bestuurder was, was eigenlijk bestemd voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika.

Staal heeft verduistering en valsheid in geschrifte vanochtend grotendeels bekend in de rechtbank van Rotterdam. Hij heeft een vordering van 2,4 miljoen euro van HASA, inclusief wettelijke rente, inmiddels terugbetaald.

Staal fingeerde onder meer de verkoop van zijn eigen villa in Johannesburg aan HASA in 2007, waarmee hij zo’n 6,7 ton opstreek. Hij vervalste het koopcontract en de villa bleef in werkelijkheid zijn eigendom. Het geld van HASA kwam via bankrekeningen van een tussenpersoon en zijn schoonzus bij Staal zelf terecht.

Creditcard

Met andere transacties en de creditcard van HASA deed Staal diverse privé-uitgaven. Hij ging onder meer op een cruise naar Zuid-Amerika, kocht vele vliegtickets bij KLM, schafte een Mercedes en een jetski aan voor zijn voormalige villa op Bonaire, betaalde het huwelijksfeest van zijn zoon en nam duizenden euro’s contant op.

Staal moest begin 2012 opstappen bij Vestia toen het derivatenschandaal bij de corporatie uitbrak. Hij was zelf geen verdachte in de strafzaak die volgde tegen Marcel de V., Vestia’s kasbeheerder. Wel heeft Staal voor 1 miljoen euro een schikking met Vestia getroffen om bestuurdersaansprakelijkheid af te kopen. Die schikking heeft hij gedeeltelijk betaald met geld van HASA, bleek donderdag tijdens de rechtszitting.

Winkeldiefstal

Ook bekende Staal een winkeldiefstal van eind 2017 bij bouwmarkt Hornbach. Hij werd betrapt met een paar werkhandschoenen, twee slijpschijven, een contactdoos en led-lampen, die hij uit de verpakking had gehaald en in zijn kleding had verstopt. Tegen de politie heeft Staal verklaard dat hij niet genoeg geld op zak had en dat er beslag was gelegd op zijn bankrekening.

De officier van justitie wilde eigenlijk 4 jaar onvoorwaardelijke celstraf eisen, maar hield het bij 3,5 jaar omdat Staal bekende. Staal is ernstig ziek, zei hijzelf, en moet de komende periode een reeks behandelingen ondergaan.