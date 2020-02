Drie jaar cel voor politiek avonturier Roger Stone

Drie jaar en vier maanden celstraf voor de politieke avonturier Roger Stone. Daarmee eindigde donderdag – voorlopig – een proces dat diepe sporen door het Amerikaanse rechtssysteem heeft getrokken. President Trump heeft zich herhaaldelijk met de rechtsgang bemoeid. Volgens hem was het openbaar ministerie te streng voor zijn vriend en medestander.

Vorige week greep minister Barr van Justitie in en werd de strafeis daadwerkelijk verlaagd. De vier openbaar aanklagers legden hun werk daarop neer. Zo’n tweeduizend van hun (ex-)collega’s van Justitie ondertekenden afgelopen week een brief waarin ze wezen op het gevaar van politieke inmenging in lopende processen en waarin ze aandrongen op het ontslag van minister Barr.

In het proces ging het om de vraag of de 67-jarige Stone had gelogen tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden die onderzoek deed naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Stone had daarbij een rol gespeeld omdat hij in de aanloop naar de verkiezingen publiekelijk had gesuggereerd dat hij via via contact had met WikiLeaks dat door Russische hackers gestolen mails van de Democratische Partij en presidentskandidaat Hillary Clinton publiceerde.

Bovendien zou Stone een andere getuige met dreigementen hebben belemmerd te getuigen. Dit alles, zo betoogde het openbaar ministerie, om president Trump uit de wind te houden. Een jury verklaarde Stone in november schuldig aan beide feiten. Donderdag in Washington trok rechter Amy Berman Jackson ruim twee uur uit om haar vonnis te onderbouwen. In eerste instantie had het openbaar ministerie een celstraf geëist van tussen de zeven en negen jaar, waarbij werd meegewogen dat Stone een getuige had bedreigd en dat hij tijdens de procesgang uitlatingen had gedaan over de rechter (hij had haar foto met daaroverheen het vizier van een geweer op sociale media geplaatst).

In de vroege ochtend twitterde president Trump dat de strafeis „een vreselijke en heel oneerlijke toestand is. (…) Deze gerechtelijke dwaling is onacceptabel.” De volgende middag werden de vier aanklagers overruled door hun superieuren bij het ministerie van Justitie.

‘Miscommunicatie’

Rechter Berman Jackson probeerde van de nieuwe aanklager, John Crabb, te weten te komen wat nou precies de reden was van het aanpassen van de strafeis. Meer dan dat sprake was geweest van „miscommunicatie” tussen de aanklagers en het ministerie van Justitie wilde Crabb niet zeggen. Hij gaf toe dat ook de eerste strafeis , „valide” was geweest, en dat die „te goeder trouw” was opgesteld. „Te goeder trouw, dat zegt me niks”, zei rechter Berman Jackson. „Was de eerste eis in overeenstemming met het beleid van het ministerie?” De nieuwe aanklager: „Zeker”. Maar hij „mocht” naar eigen zeggen niet verder discussiëren over de totstandkoming van de tweede strafeis, zelfs niet of hij die zelf had geschreven of dat hij alleen zijn handtekening eronder had geplaatst.

De rechter overwoog dat ook zij de oorspronkelijke strafeis te hoog vond. In een uitvoerige optelsom van verzwarende en verzachtende omstandigheden kwam ze uiteindelijk uit op veertig maanden cel, een boete van 20.000 dollar en twee jaar lang toezicht op het verlof. Zij laakte de „ongehoorde inmenging” vanuit het ministerie en verzekerde de aanwezigen ervan dat zij tot hetzelfde oordeel was gekomen als de oorspronkelijke strafeis was gehandhaafd.

Voor president Trump maakte het niet uit. Hij twitterde donderdag dat ook de voormalige FBI-directeuren Comey en McCabe tegen het Congres hadden gelogen en waarom zij niet worden vervolgd – justitie besloot afgelopen week het onderzoek naar McCabe af te sluiten zonder vervolging in te stellen. In een andere tweet van de president zagen journalisten de suggestie dat hij Stone gratie zou willen schenken in het geval van een veroordeling. Donderdagmiddag zei Trump tegen journalisten dat hij „het proces eerst zou laten voortgaan”.

De verwachting is dat de advocaten van Stone in beroep gaan. Bovendien hebben zij een verzoek ingediend om de hele zaak over te doen omdat een van de juryleden anti-Trump is. Intussen is de grootste schade van de afgelopen weken voor het ministerie van Justitie, zegt Elie Honig door de telefoon. Hij is een voormalig aanklager uit New York en een van de ondertekenaars van de brief tegen minister Barr. „Het ministerie hoort volkomen onafhankelijk te zijn van de rest van de regering, dat was tenminste de norm toen ik daar nog werkte.”

Honig maakt zich zorgen over aanklagers die een gerechtvaardigde zaak hebben tegen verdachten die bevriend zijn met de president. „Die kunnen verwachten dat zij onder de loep worden gelegd”.