Dode incident Wageningen vermoedelijk bewoner zorginstelling

De politie gaat ervan uit dat de dode die woensdagavond is gevallen bij een incident in een zorginstelling in Wageningen een bewoner is. Dat heeft een woordvoerder van de politie donderdag laten weten. Het incident, waarbij ook twee gewonden vielen, vond plaats bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, een instelling voor begeleid wonen.

Het is voor de politie nog onduidelijk wat woensdag precies is gebeurd, aldus de woordvoerder. Volgens De Gelderlander werden de slachtoffers aangevallen met een mes. De gewonden zouden twee begeleiders zijn. Dat konden de politie en zorginstelling donderdag nog niet bevestigen. De instelling komt later op de dag met een verklaring.

Een omwonende die tijdens het incident de hulpdiensten belde, zei tegen Omroep Gelderland en De Gelderlander dat hij en een buurvrouw drie keer 112 hebben gebeld. Toen er twintig minuten na het eerste telefoontje nog geen politie was, kreeg hij van de alarmcentrale te horen kreeg dat er geen politieauto’s beschikbaar waren. De politie gaat onderzoeken „wat hiervan klopt”.