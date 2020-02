De vader van copy-paste

Informaticus Larry Tesler, die onder meer de functie ‘copy-paste’ bedacht, is woensdag op 74-jarige leeftijd overleden. Tesler stond aan de wieg van vele ontwikkelingen die bepalend zijn voor hoe wij nu technologie gebruiken, zoals icoontjes, mappen en windows.

Tesler studeerde aan Stanford University en begon in de jaren zeventig bij het Xerox Palo Alto Research Center (Xerox PARC) in Californië. Hier werd de zogeheten grafische gebruikersinterface (GUI) ontwikkeld. Dat is de stap van het oude DOS besturingssysteem – dat je met code moest bedienen – naar computers met een muis, pop-ups en de ‘wat je ziet is wat je krijgt’-tekstverwerkingsprogramma’s, waarmee je de opmaak al op je scherm kunt zien en aanpassen.

Presentatie aan Steve Jobs

Een belangrijk moment in zijn carrière was in 1979, toen Tesler met een computer van Xerox Alto mocht langskomen voor een presentatie aan Steve Jobs, mede-oprichter van Apple. Deze computer had al een voorloper van het internet en spelletjes. Toen demonstreerde hij ook de functies om tekst te knippen, kopiëren en plakken.

„Steve was heel enthousiast en begon te ijsberen”, zei Tesler later over deze ontmoeting. „Je zit op een goudmijn! Waarom doen jullie niets met deze technologie… je kunt de wereld veranderen.” Onderdelen van deze interface belandden uiteindelijk in de Mac-besturingssystemen. In 1980 stapten Tesler en andere Xerox-medewerkers over naar Apple.

‘NO MODES’

Als een echte computerfanaat en iemand met diepgaand begrip van hoe besturingssystemen zijn opgebouwd, hield Tesler er ook een aantal idiosyncratische overtuigingen op na. Toen hij bij Apple werkte had hij een gepersonaliseerd nummerbord met de woorden „NO MODES” – geen verschillende modussen voor verschillende activiteiten op een computer.

Bij een besturingssysteem dat gebruikmaakt van modussen moet je bijvoorbeeld eerst in schrijfmodus, om te schrijven, dan in delete-modus voor je iets kunt weghalen. „Ik was verbijsterd. Dat gaat niemand leren”, zei Tesler destijds, aldus computerblad Spectrum. Hij vreesde dat gebruikers zouden vergeten in welke modus ze zaten en dan dingen door elkaar zouden halen. In eerste instantie wist hij weinig mensen te overtuigen. Maar hij ontwikkelde het tekstverwerkingsprogramma Gypsy, een modusloos programma met veel van de elementen die wij nu kennen van software als Microsoft Word.

Intuïtief

Zo eenvoudig en intuïtief mogelijke systemen. Dat typeerde het gedachtegoed van Tesler. Zo geloofde hij in eerste instantie niet in de muis. Hij haalde mensen van de straat en leerde ze met de pijltjestoetsen navigeren. Daarna gaf hij ze een muis. „Na twee minuten raakten ze de pijltjestoestsen nooit meer aan”, zei Tesler tegen Spectrum. Niet uit het veld geslagen, ontwikkelde Tesler daarop nieuwe muismogelijkheden zodat ook hij er iets in kon zien: de klik-en-sleep om tekst mee te selecteren.

Tesler verliet Apple in 1997, hetzelfde jaar dat Jobs, die in 1985 was weggegaan, weer terugkwam bij het bedrijf. Tesler werd mede-oprichter van een eigen bedrijf, Stagecast Software, dat een leeromgeving ontwikkelde om kinderen te leren programmeren.

Dit initiatief was niet zo succesvol: in 2000 moest hij afscheid nemen van de meeste medewerkers en een jaar later stopte Tesler zelf. Hij ging naar Amazon, waar hij directeur werd van de afdeling ‘winkelervaring’. In 2005 stapte hij over naar Yahoo, waar hij werkte in een soortgelijke rol. In 2009 begon hij weer voor zichzelf, als consultant en specialist, vermeldt zijn LinkedIn-profiel.

Het is niet bekendgemaakt waaraan Larry Tesler is overleden. Hij laat een vrouw en dochter achter.