De iconische Boy Scouts wankelen, door misbruik

Eens per jaar móet Patrick McEvoy gewoon de natuur in. Meestal gaan zijn oude schoolvrienden mee. Rugzak om, de bossen in. En als de avond valt, kijken ze hém aan. „Eagle Scout, jij maakt het vuur.” Zonder lucifers. „Als de rest het geduld kan opbrengen tenminste”, zegt hij door de telefoon vanuit St. Louis, Missouri.

Elektrotechnisch ingenieur Patrick McEvoy (36) is een van de miljoenen Amerikanen die als jongen bij Boy Scouts of America heeft gezeten. Diep in zijn geheugen zitten nog de zinnen van de gelofte aan de verkenners-wet: „Altijd andere mensen helpen, mezelf fysiek sterk houden, geestelijk wakker en moreel recht overeind.”

Zijn verkennersjaren, van zijn zesde (eerst bij de Cubs) tot zijn achttiende, hebben McEvoy waardevolle lessen voor het leven gegeven, zegt hij. „Zelfvertrouwen, zelfredzaamheid. Ik heb er leren spreken voor een groep volwassenen. Het heeft me ongelooflijk veel over de natuur geleerd. En als ik in het bos verdwaal, weet ik hoe ik een dak boven mijn hoofd moet maken en waar ik drinkwater kan vinden.”

Hij zou graag zien dat zijn dochters van één en drie later hetzelfde kunnen ervaren als hij – sinds vorig jaar laten de Boy Scouts ook meisjes toe. „Ik hoop maar dat de organisatie dan nog bestaat”, zegt McEvoy. Dinsdag vroeg het landelijk kantoor van Boy Scouts of America (BSA) faillissement aan bij de rechtbank in de staat Delaware. Het faillissement is een poging om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen van de vele schadeclaims over seksueel misbruik in het kader van de vereniging. Onderzoek van BSA zelf toonde aan dat tussen 1946 en 2016 in elk geval 12.254 kinderen slachtoffers waren geworden van misbruik door zeker 7.819 daders. In de faillissementsaanvraag schrijft de organisatie dat ze claims verwacht voor in totaal een bedrag tussen een half en één miljard dollar.

Het is een voorzorgsmaatregel

Hoewel BSA-voorzitter Roger Mosby onderstreept dat de faillissementsaanvraag een voorzorgsmaatregel betreft en dat bovendien de ruim 270 afdelingen zelfstandig zijn, zien de Amerikanen een iconisch instituut wankelen. Opgericht in 1910, afgekeken van Baden Powell’s Britse verkenners, is scouting ruim een eeuw een gewaardeerd alternatief opvoedingssysteem geweest. „Onze moeder moest na de scheiding in haar eentje voor mijn broer en mij zorgen”, zegt McEvoy. „Voor haar was de scouting een manier om ons de buitenschoolse activiteiten te geven die ze zelf niet kon verzorgen.”

Tientallen miljoenen jongens (en meisjes bij de Girl Scouts) hebben de hiërarchie doorlopen van Tenderfoot (groentje) tot Eagle Scout. „Ja, natuurlijk ben ik trots dat ik de hoogste rang heb gehaald”, zegt McEvoy. Als hij in zijn volwassen wereld nu een Eagle Scout ontmoet, dan praten ze altijd even over bij welke groep ze zaten. Het betekent dat hij de meer dan honderd medailles van verdiensten heeft behaald, voor zwemmen, eerste hulp, kanovaren, maatschappelijke dienstverlening, lassen, schieten met geweer, overleven in het wild („noem vijf verschillende manieren om de aandacht te trekken als je bent verdwaald”). Zijn moeder, zegt hij, zal vast nog ergens de bruine sjerp hebben met de geborduurde medailles erop genaaid. Daar moet ook de Orde van de Pijl tussen zitten, de speciale kampeerafdeling van de scouts. Daar zat een „heel coole” initiatierite aan vast, zegt McEvoy. „Je moest moederziel alleen de nacht in het bos doorbrengen.”

Pioniersgeest

In Nederland, met zijn stukjes bos ter grootte van een krant, lijkt de padvinderij misschien niet zo uitdagend, meer iets in de trant van oude dames helpen oversteken, maar scholing in vindingrijkheid en zelfredzaamheid past precies bij een land met een woeste natuur en een pioniersgeest. De traditie is met een knipoog vereeuwigd in Disney’s Kwik, Kwek en Kwak die in hun Woudlopershandboek een antwoord op elk denkbare vraag vinden en die medailles met onnavolgbare afkortingen verzamelen.

In de echte wereld werden jongens uit alle rangen en standen lid. Martin Luther King, vijftien presidenten, van Teddy Roosevelt tot George W. Bush (als Cub, kleuterlid), basketballer Michael Jordan en regisseur Steven Spielberg waren scouts. In het hoogtij-jaar 1969, toen Eagle Scout Neil Armstrong op de maan wandelde, waren meer dan 6 miljoen jongens Boy Scout. President Nixon was erelid. Nog altijd telt Boy Scouts of America 2,3 miljoen leden. President Obama, zelf geen scout, prees de verkenners: ,,Als boy scout geef je niet alleen vorm aan je eigen leven, je geeft ook vorm aan de toekomst van Amerika. De VS kent geen betere burgers dan zijn boy scouts.” President Trump bezocht in 2017 een jamboree, sprak daar onder meer over nepnieuws en over de noodzaak Hillary Clinton op te sluiten.

Ontkerkelijking

Toch, in de afgelopen tien jaar nam het aantal leden van BSA met ruim een kwart af. Een grote klap was in 2018 het vertrek van de mormonen, een groep gelovigen die liefst 20 procent van alle boy scouts uitmaakte. Zij konden zich niet verenigen met besluiten van BSA om ook homoseksuele jongens en transgenders toe te laten en om het verbod op openlijk homoseksuele begeleiders op te heffen.

De band met christelijke kerken was altijd sterk, zegt Patrick McEvoy. ,,De bijeenkomsten van groep 101 hadden plaats in de Franse katholieke kerk. Onze spullen lagen daar altijd opgeslagen. Op vrijdag inspecteerden we of we alles hadden, op zaterdag trokken we erop uit.” Hij ziet een verband tussen de ontkerkelijking en de achteruitgang van scouting, meer nog dan de opkomst van videospelletjes en smartphones die moderne kinderen binnen houden.

Dit jaar hebben zijn vrouw en hij geprobeerd hun driejarige dochter alvast aan kamperen te laten wennen. „Het was geen totale mislukking.”

Kerk Ook een bisdom failliet Boy Scouts of America is niet de enige organisatie die zich met een faillissement voorbereidt op schadeclaims wegens seksueel misbruik. Woensdag maakte het bisdom van Harrisburg, Pennsylvania, bekend dat het faillissement aanvraagt. Anderhalf jaar geleden verscheen een rapport over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk in deze staat. Over een periode van zeventig jaar bleken driehonderd priesters meer dan duizend kinderen te hebben misbruikt. Enkele tientallen bisdommen in de VS gingen Harrisburg voor. Ook turnbond USA Gymnastics vroeg in 2018 faillissement aan.