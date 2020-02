Consternatie bij F1-test over ingenieuze innovatie Mercedes

Opwinding in het Formule 1-wereldje, dat deze week is neergestreken in Barcelona voor de jaarlijkse wintertests. Mercedes, het team van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, blijkt een bijzondere technische innovatie in zijn nieuwe auto te hebben verwerkt. De coureur kan tijdens het racen door aan het stuur te trekken de uitlijning van de voorwielen veranderen – ogenschijnlijk een detail, maar mogelijk een vondst waardoor de Mercedes sneller door de bochten kan dan de concurrentie.

De truc is bedoeld om invloed uit te oefenen op een cruciale factor: de temperatuur van de banden. Het rubber wordt op het circuit heet, minstens honderd graden. Daardoor kleeft het loopvlak aan het asfalt en kan de auto harder door de bocht. Op de rechte stukken zakt de temperatuur doorgaans. Daar moet het systeem van Mercedes hoogstwaarschijnlijk wat aan doen. Door de banden licht te draaien ten opzichte van de rijrichting, ontstaat er wrijving en blijft de temperatuur hoog. De banden blijven zo meer in de buurt van hun optimale kleefkracht.

Donderdag kwam de vondst aan het licht. Op beelden vanaf Hamiltons auto is te zien dat hij aan het begin van een recht stuk het stuur naar zich toetrekt. Direct kantelen de voorwielen naar binnen. Bij de volgende bocht duwt hij het stuur weer van zich af.

Onder F1-volgers op sociale media was het Mercedes-mechanisme al snel het gesprek van de dag. En niet alleen daar: op de officiële livestream van de tests waren monteurs van Renault te zien die met z’n allen rond een tv stonden om de beelden van Hamilton te bekijken. Mercedes zelf liet niet veel los over het systeem. „We hopen dat het van pas komt”, zei hoofdontwerper James Allison. „Maar hoe we het precies gebruiken, houden we voor onszelf.”

Wel of niet toegestaan

Een vraag die de komende tijd zal spelen, is of de vondst is toegestaan. Het technisch reglement van autosportbond FIA stelt dat de „wielophanging van de auto tijdens het rijden niet aangepast mag worden”, maar onduidelijk is of dat ook slaat op de truc van Mercedes. Allison zegt zich geen zorgen te maken. „De FIA weet dit al, we hebben het er met hen over gehad.”

Pas in Australië, waar volgende maand de eerste Grand Prix wordt gereden, zal duidelijk worden hoeveel voordeel Mercedes daadwerkelijk van het systeem heeft. De rondetijden tijdens de tests zeggen lang niet alles. Teams zijn dan vooral bezig met kinderziektes verhelpen en inrijden – niet met elkaar verslaan. Daarbij kleven er mogelijk ook nadelen aan de innovatie. Door de hogere temperaturen kunnen de banden bijvoorbeeld sneller slijten.

Maar als Hamilton in Melbourne met gemak wegrijdt bij concurrenten Max Verstappen en Charles Leclerc, hebben die laatste twee een probleem. Volgens Andy Green, technisch directeur van F1-team Racing Point, kan het wel een half jaar duren om het systeem na te maken. „Als je pech hebt, moet je zelfs een heel nieuw chassis bouwen.”