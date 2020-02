Boerenprotesten in Den Haag met negen aanhoudingen ‘betrekkelijk rustig’

Bij de boerenprotesten van woensdag zijn in totaal negen mensen aangehouden. Ook zijn drie tractoren weggesleept, één in beslag genomen en 106 bekeuringen uitgedeeld, meldt de politie donderdag. Daarmee is het boerenprotest volgens de politie „betrekkelijk rustig verlopen”.

De aanhoudingen waren onder andere vanwege het afsteken van vuurwerk, opruiing en belediging. Twee boeren werden aangehouden op de snelweg. Ze hielden zich niet aan afspraken over het niet met de tractor betreden van de rijbanen. Volgens de politie negeerden deze boeren aanwijzingen, waarbij gevaarlijke situaties op de weg ontstonden. Ook heeft de politie een grote groep boeren tegengehouden die aan het einde van de dag lopend het centrum van Den Haag in wilde.

Volgens de politie hielden de meeste demonstranten zich aan de gemaakte afspraken over het rijden op de snelweg, waardoor er weinig problemen in de ochtend- of avondspits waren. “De boeren en politie bleken beter op elkaar ingespeeld dan tijdens eerdere boerenprotesten”, aldus een woordvoerder van de politie.

