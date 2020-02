Biotechbedrijf Galapagos profiteert van miljardensamenwerking met Gilead

Het Nederlands-Vlaamse biotechnologiebedrijf Galapagos heeft geprofiteerd van de miljardendeal die het afgelopen zomer sloot met farmareus Gilead Sciences. Het Nederlandse farmabedrijf noteerde hogere omzetten en zette een verlies van bijna 29,2 miljoen euro om in een operationale winst van bijna 149,8 miljoen euro. Dat blijkt donderdagavond uit jaarcijfers van het AEX-genoteerde concern.

Het Amerikaanse farmaceuticaconcern Gilead zag afgelopen zomer af van plannen om Galapagos de komende tien jaar over te nemen, maar in ruil daarvoor nauw samen te gaan werken. Gilead kocht voor 3,5 miljard euro eigendomsrechten van de belangrijkste medicijnen die Galapagos ontwikkelt. Ook vergrootte Gilead het belang in het Nederlandse biotechbedrijf.

De omzet van Galapgos verdubbelde in 2019 ruim ten opzichte van een jaar eerder. De totale inkomsten bedroegen 895,9 miljoen euro, vergeleken met 317,9 miljoen euro in 2018. Sinds het aangaan van de samenwerking met Gilead stijgt de aandelenkoers flink.

‘Historisch jaar’

Onno van Stolpe, directeur van Galapagos, sprak in een persbericht bij de jaarcijfers over een „historisch jaar”. Volgens Van Stolpe schepte de samenwerking met Gilead „de juiste voorwarden om onze ambitie om één van de grootste biofarmabedrijven te te worden te verwezenlijken.”

Dit jaar hoopt Galapagos ook dat het reumamiddel filgotinib goedgekeurd wordt door geneesmiddelentoezichthouders in de VS, Europa en Japan. De markt voor reumamedicijnen is zeer lucratief vanwege het grote aantal patiënten en de hoge prijzen van de medicatie.