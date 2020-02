Ajax verliest eerste duel van Getafe met 2-0

Ajax heeft donderdag het thuisduel in de tweede ronde van de Europa League tegen Getafe met 2-0 verloren. Deyverson opende tien minuten voor rust de score voor de Spaanse club. In blessuretijd liep Ajax tegen de tweede treffer aan.

Getafe liet Ajax geen moment in het ritme komen. De nummer drie van Spanje irriteerde de tegenstander met overtredingen en provocerend gedrag. De kampioen van Nederland kreeg nauwelijks kansen en zag een einde komen aan een mooie serie van veertien Europese uitwedstrijden zonder nederlaag op rij.

Donderdag is de return in de tweede ronde van de Europa League in de Amsterdamse Johan Cruijf ArenA. Verdediger Nicolás Taglifico mist die wedstrijd door een gele kaart. Ajax-doelman André Onana keert volgende week wel weer terug. Hij werd wegens een schorsing donderdag vervangen door Bruno Varela.

AZ komt vanavond ook uit en speelt momenteel tegen LASK uit het Oostenrijkse Linz. (ANP)