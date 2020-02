Er kan lang nagesproken worden over het geslepen, fysieke vechtvoetbal van Getafe. Over het theater, het uitdagen, het ontregelen, de overtredingenlast. Over een type voetbal, dat wellicht niet gespeeld wordt zoals het spel misschien ooit bedoeld is, of zoals velen het graag zien.

Maar wat vooral beklijft is het schrijnende optreden van Ajax, de Europese revelatie van vorig seizoen. Niet ver van de plek waar het bijna een jaar geleden Real Madrid met 4-1 overklaste, en de verhoudingen in de Europese top compleet op zijn kop zette, kreeg de sportieve devaluatie van Ajax gestalte.

Nieuwe realiteit

Dit is de nieuwe realiteit van Ajax, een 2-0 nederlaag bij Getafe, in de tweede ronde van de Europa League. Volgende week donderdag wacht Ajax een monsterklus in de Johan Cruijff Arena tegen het taaie, weerbarstige Getafe. De club die met de bescheiden middelen zo knap opklom, van het tweede niveau in Spanje in het seizoen 2016-2017 tot de huidige derde plek in de Primera Division.

Het overkwam Ajax, deze nederlaag, waar het in de afgelopen anderhalf jaar Europees uitblonk in spectaculair, initiatiefrijk voetbal, gericht op controle met tegelijkertijd een enorme drang naar voren.

Maar het is er niet meer, dat verfijnde, dat frisse, het energieke, in hoge versnellingen, met razendsnelle combinaties.

Onherkenbaar, was dit Ajax, afgezet naar hoe het zich Europees profileerde, met tot donderdag veertien ongeslagen uitduels. Ongeïnspireerd, laks en ideeënloos, stroperig, spelend in vertraging. Met daarbij veel frustraties, irritaties, ruzietjes. Vaak onbegrepen, met verongelijkte blikken.

Ajax in Europa – terug naar het alledaagse.

Ryan Babel, de huurling van Galatasaray die opnieuw teleurstelde, maakte zich boos over een overdreven duik van Allan Nyom, na een onderling duel. Babel krijgt geel. En imiteert dan het doorrollen van Nyom. Vermakelijk om te zien, maar het was tekenend voor hoe Ajax afgeleid raakte van de kerntaak.

Nul schoten op doel van Ajax, over de hele wedstrijd. Fox Sports meldde dat het voor het eerst sinds de aanstelling van Erik ten Hag, eind 2017, tot geen enkel schot op doel kwam in de eerste helft van een officieel duel.

Ajax doorloopt de curve van wat je vaker ziet bij teams die zich in een bepaald seizoen Europees manifesteren. De wetmatigheid: de beste spelers worden weggekocht (zo ook bij Ajax, al bleven diverse baisspelers), een nieuwe ploeg moet worden opgebouwd, wat het moeilijk maakt de (Europese) successen te continueren.

Terugval te voorzien

In die zin was de terugval te voorzien – maar niet in deze mate, niet in de vorm van deze sof bij Getafe, meewegende dat in de zomer voor een kleine 60 miljoen euro is geïnvesteerd in versterkingen.

Dat beetje voetbal wat Ajax laat zien, speelt Getafe kapot. Ajax is niet in staat zichzelf in de wedstrijd te spelen, te vechten. Reservedoelman Bruno Varela, die de geschorste André Onana verving, is een bron van onrust in de opbouw. Al na tien minuten speelt hij een moeilijke bal op Lisandro Martínez, die tussen twee spelers in staat, waarop de keeper de bal terugkrijgt, wat leidt tot een gevaarlijk moment. Het is ook Daley Blind die de doeltrappen neemt, niet de doelman zelf.

Simpele dingen gaan fout. Hakim Ziyech gooit verkeerd in, door tegen de regels in met één voet in het veld te staan. De 1-0 komt voort uit een vrije trap, via twee tussenstations, waarbij de laatste lijn uit elkaar schudt. Deyverson schuift helemaal vrij binnen, uit de blinde hoek van Blind.

De 2-0 in blessuretijd is invaller Perr Schuurs aan te rekenen, niet zijn eerste cruciale fout dit seizoen. Hij verliest bij het indribbelen de bal, wat genadeloos wordt afgestraft door Robert Kenedy Nunes do Nascimento, die via het rechterbeen van Sergiño Dest wat gelukkig binnenschiet.

„Dit is een slecht perspectief voor de return”, zei Ten Hag.

„We konden onze vrije man niet vinden en leden veel te veel balverlies. Daardoor liepen we steeds achter de feiten aan. We hebben Getafe sterk gemaakt. Getafe is een lastige ploeg. Maar wij hebben ze groot gemaakt.”

Vertrek Siem de Jong naar VS Siem de Jong (31) stapt definitief over van Ajax naar FC Cincinnati, dat in de Amerikaanse competitie MLS uitkomt. De club heeft de komst van de middenvelder bevestigd. De Jong kwam bij Ajax dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. De Jong komt bij een club waar het onrustig is. Begin deze week stapte trainer Ron Jans op nadat hij was beschuldigd van racisme. Na Jürgen Locadia en Maikel van der Werff is De Jong de derde Nederlander bij Cincinnati.