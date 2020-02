Zeker acht doden bij schietpartijen in het Duitse Hanau

Bij schietpartijen in twee verschillende shishalounges in de Duitse stad Hanau zijn woensdagavond zeker acht doden gevallen, meldt de lokale politie. De daders zijn op de vlucht geslagen.

Volgens de regionale zender Hessenschau werden eerst drie mensen gedood in een shishalounge in de binnenstad van Hanau. Daarna vertrokken de daders in een donkere auto om even later opnieuw het vuur te openen in een shishalounge in een ander stadsdeel. Daarbij zouden vijf doden zijn gevallen. Mogelijk is er sprake van een derde schietpartij, maar daarbij zou niemand zijn geraakt,

Hanau heeft bijna 100.000 inwoners en ligt zo’n 25 kilometer ten oosten van Frankfurt. Over het motief van de daders is nog niks bekend. Er is massaal politie op de been.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden acht Personen bei der Schießerei in #Hanau tödlich verletzt. ➡https://t.co/Wl3Ap2mULO — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

