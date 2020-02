WHO en Unicef: gezondheid kinderen in gevaar door klimaat en reclames

De gezondheid en het welzijn van kinderen wereldwijd is in gevaar door onder meer klimaatverandering en advertenties voor ongezond eten en drinken. Daarvoor waarschuwen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Unicef en het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet woensdag. Volgens de organisaties boeken veel landen weinig vooruitgang met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die vijf jaar geleden zijn overeengekomen.

Wereldwijd leven meer dan 2 miljard mensen in landen waar ontwikkeling wordt belemmerd door problemen die verband houden met klimaatverandering, stellen de organisaties in het onderzoek in The Lancet. De problemen variëren van humanitaire crises en conflicten tot natuurrampen. Naar schatting halen zo’n 250 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar niet hun potentiële ontwikkelingsniveau. Dat komt niet alleen door klimaatverandering maar bijvoorbeeld ook door gebrekkig onderwijs.

Reclames

De organisaties waarschuwen daarnaast in het bijzonder voor reclames die zich te richten op kinderen. Die zorgen ervoor dat kinderen „enorm worden blootgesteld” aan producten die schadelijk zijn voor hun gezondheid en welzijn, zoals fastfood, drinken met veel suiker, alcohol en tabak. Omdat de bestaande aanpak niet voldoende is, moet volgens de organisaties wereldwijd afspraken worden gemaakt over deze advertenties. Daarbij zou dan ook moeten worden gekeken naar het „mogelijk schadelijke gebruik” van sociale media en de verwerking van persoonlijke gegevens.

Het advies van de organisaties is gebaseerd op nieuw onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. Daarvoor werd naar verschillende factoren gekeken, van toegang tot onderwijs tot milieuveiligheid. Volgens de onderzoekers hebben kinderen in Nederland het bovengemiddeld goed. Alleen in Zuid-Korea en Noorwegen zijn de omstandigheden om in te leven nog beter. Kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad en Somalië groeien onder de zwaarste omstandigheden op.